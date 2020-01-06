77. Altın Küre Ödülleri Kırmızı Halısından En Şık İsimler

77. Altın Küre Ödülleri gecesi her zamanki gibi ünlü yıldızların şıklık yarışına sahne oldu. Kazanan isimler kadar kırmızı halıdaki görünümlerin de konuşulduğu 2020 Altın Küre Ödülleri gecesinin işte öne çıkan isimleri…
1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…
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