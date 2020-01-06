77. Altın Küre Ödülleri Kırmızı Halısından En Şık İsimler

77. Altın Küre Ödülleri gecesi her zamanki gibi ünlü yıldızların şıklık yarışına sahne oldu. Kazanan isimler kadar kırmızı halıdaki görünümlerin de konuşulduğu 2020 Altın Küre Ödülleri gecesinin işte öne çıkan isimleri…

  • Rachel Bilson
     Brock Collection
  • Rooney Mara
    Givenchy
  • Michelle Williams
    Louis Vuitton 
  • Brad Pitt
    Brioni 
  • Gwyneth Paltrow
    Fendi
  • Charlize Theron
    Christian Dior
  • Scarlett Johansson
    Vera Wang
  • Renee Zellweger
    Armani
  • Isla Fisher
    Monique Lhuillier
  • Sienna Miller
    Gucci
  • Nicole Kidman
    Atelier Versace
  • Leonardo DiCaprio
    Armani
  • Daniel Craig
  • Idina Menzel
    Stella McCartney 
  • Salma Hayek
     Gucci
  • Laura Dern
    Saint Laurent 
  • Tom Hanks
  • Kerry Washington
    Altuzarra
  • Priyanka Chopra Jonas
    Vivienne Westwood 
  • Matt Bomer
    Armani
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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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