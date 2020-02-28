80’ler Etkili Balmain Sonbahar/Kış 2020 Koleksiyonu

80’ler etkisindeki Balmain Sonbahar/Kış 2020 koleksiyonu, Paris Moda Haftası kapsamında modaseverlerle buluştu.

Markanın kreatif direktörü Olivier Rousteing bu kez kesim ve renklerde yoğun bir şekilde 80’lerin imza detaylarını kullandığı koleksiyon; markanın DNA’sındaki ihtişamı yine yansıtıyordu.

Helena Christensen, Erin Wasson, Esther Canadas, Caroline Ribeiro, Liya Kebede ve Julia Stegner gibi 90’ların ve 2000 başlarının ikonik modellerinin de yürüdüğü defileden öne çıkan görünümler için galerimize göz atabilirsiniz.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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