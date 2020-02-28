80’ler Etkili Balmain Sonbahar/Kış 2020 Koleksiyonu
80’ler etkisindeki Balmain Sonbahar/Kış 2020 koleksiyonu, Paris Moda Haftası kapsamında modaseverlerle buluştu.
Markanın kreatif direktörü Olivier Rousteing bu kez kesim ve renklerde yoğun bir şekilde 80’lerin imza detaylarını kullandığı koleksiyon; markanın DNA’sındaki ihtişamı yine yansıtıyordu.
Helena Christensen, Erin Wasson, Esther Canadas, Caroline Ribeiro, Liya Kebede ve Julia Stegner gibi 90’ların ve 2000 başlarının ikonik modellerinin de yürüdüğü defileden öne çıkan görünümler için galerimize göz atabilirsiniz.