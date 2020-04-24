A24 Filmlerinden İkonik Parçalar COVID-19 İçin Açık Artırmada
A24, COVID-19 salgınından en çok etkilenen temel işçilere ve toplumlara yardım eden hayır kurumlarına para toplamak amacıyla, ikonik film ve dizilerinden parçaları açık artırmaya çıkarıyor.
Açık artırmada Euphoria, Midsommar, Uncut Gems gibi geçtiğimiz sezonun hit yapımlarından parçalar bulmak mümkün.
0Rue’nun sweatshirtü, Mid90’sda Stevie’nin kaykayı, Hereditary’nin paspası ya da Midsommar’daki aksesuarlar farklı kuralarla gerçekleşecek açık artırmalarda yeni sahiplerine kavuşacak.