A24 Filmlerinden İkonik Parçalar COVID-19 İçin Açık Artırmada

A24, COVID-19 salgınından en çok etkilenen temel işçilere ve toplumlara yardım eden hayır kurumlarına para toplamak amacıyla, ikonik film ve dizilerinden parçaları açık artırmaya çıkarıyor.

Açık artırmada Euphoria, Midsommar, Uncut Gems gibi geçtiğimiz sezonun hit yapımlarından parçalar bulmak mümkün.

0Rue’nun sweatshirtü, Mid90’sda Stevie’nin kaykayı, Hereditary’nin paspası ya da Midsommar’daki aksesuarlar farklı kuralarla gerçekleşecek açık artırmalarda yeni sahiplerine kavuşacak.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için