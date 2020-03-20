ABD, Kylie Jenner’dan Yardım İstiyor

Tüm ülkelerde olduğu gibi ABD’de de koronavirüs salgını konusunda kötüleşmeye devam ediyor. Böyle kritik bir süreçte ise halk sağlığı yetkilileri doktorlardan, bilim insanlarından, kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan ve… Kylie Jenner’den yardım istiyor.

19 Mart’ta ABD Genel Cerrahı Jerome Adams, Jenner gibi etkileyici isimlerin dünyayı sosyal mesafe ve bu stresli dönemde nasıl sorumlu davranacakları konusunda bilgilendirmeleri için üzerlerine düşeni yapmasını umduğunu söyledi.

Dr. Adams, “İnsanların bunun ciddi olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için sosyal medyadaki etkileyici isimlerin de bilgilendirme sürecine dahil olması gerekiyor,” dedi. “İnsanlar ölüyor.”

Amerika’da binlerce gencin, koronavirüs nedeniyle tatil olan okullarını da sebep göstererek ucuz havayolu şirketleriyle yolculuk yaptığını ve tehlikenin farkında olmalarını sağlamak için de Jenner isimlerin devreye girmesi gerektiği vurgulanıyor.