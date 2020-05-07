Adele’in Muhteşem Değişiminin Ardındaki Diyet ve Egzersiz Sırları

Geçtiğimiz günlerde 32. yaş gününü kutlayan Adele, Instagram’da paylaştığı fotoğraf ile hayranlarını şoka uğrattı!

Uzun süredir kilo vermesi ya da alması yönündeki eleştirileri önemsemeden değişimine devam eden Adele, istediği sonuca ulaşmış görünüyor.

Peki Adele’in bu harika formunun ardındaki diyet ve egzersiz sırları neler?

30. yaşının kendisini sınadığını belirten Adele, 31. yaşının her açıdan değişimle ilgili olacağını bildiğini her röportajında belirtiyordu.

“Ne kadar uzun süre burada olursak olalım, hayat bazen sabit ve karmaşıktır. Son birkaç yılda büyük ölçüde değiştim ve hala değişiyorum ve bu bir sorun değil.”

Adele’i değişmiş haliyle ilk kez Ekim 2019’daki Drake’in doğum günü partisinde görmüş olsak da; aslında Adele bu yola 2017’de The Sirtfood Diet’e uyarak başlamıştı.

Belirlenen gıdaları tüketmekle ilgili olan bu diyet; aslında oldukça şaşırtıcı. Sirtuin aktivatörleri olarak bilinen bu gıdaların iştahı baskılayıp vücudun “sıska genini” aktive ettiği söyleniyor.

Bu diye siyah çikolata ve kırmızı şaraba izin vermesiyle ünlü. Ayrıca bazı yeşillikler, çilek, ceviz, sızma zeytinyağı ve kahve de bu gıdalar arasında.

adele’in 32. doğum günü partisinden bir kare

Adele’in hayatında yaptığı bir diğer değişiklik ise şekerli içecekleri bırakmak.

2016 yılında katıldığı James Corden’s Carpool Karaoke’de günde 10 kez çay içtiğini söyleyen Adele, bu alışkanlığını artık bırakmış. Her gün 10-20 kupa miktarlarında şeker almayı bıraktığından beri daha enerjik olduğunu belirtiyor Adele.

Joe Wicks İle Evde Spor

Adele’in hızlı forma girmesindeki en anahtar detaylardan biri ise evde bir spor rutinine sahip olması.

“Body Coach TV” kanalıyla bilinen Joe Wicks’in spor videolarını evde yaparak forma giren Adele; özellikle kanalın HIIT videolarının bir hayranı.

Ayrıca Jennifer Lawrence’ı da rolleri için forma sokmasyla bilinen özel antrenör Dalton Wong’un da hayranı olan Adele’e yakın kaynaklar; ünlü sanatçının gizlice kişsel antrenörlerle çalıştığını ve başkalarıyla spor yapmaktan hoşlanmadığını söylüyor.

Ayrıca Robbie Williams’ın eşi ve X Factor jürisi Ayda Field ile reformer pilates de yaptığını belirtelim.

Field ve Adele’in pilates hocası Camila Goodis, Adele’in büyük ölçüce şekeri kesmesinin ve yaşam tarzını değiştirmesinin bu değişimde etkili olduğunu söylüyor.