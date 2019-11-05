Adım Adım Elçin Sangu’nun Kapak Çekimi Makyajı

Eylül 2019 kapağımızın yıldızı olan Elçin Sangu’nun kapak çekimi makyajının detaylarını öğrenmeye ne dersiniz?

Elçin Sangu’nun kapak çekimindeki saç modelinde imzası bulunan Saç Artisti Ali Yılancı, aşamaları şöyle anlatıyor.

BALMAIN, Hair Couture Shine Briyantin

SACHAJUAN, Briyantin

“Elçin Sangu’nun saçlarına öncelikle hacim vermesi için ürün sürüldükten sonra bigudi uygulandı. Ardından modern bir atkuyruğu yapılarak toplandı. Saçlarını topladıktan sonra ön taraflarındaki tutamlarla biraz dağınık ve hacimli hava yaratıldı.”

GIORGIO ARMANI, Luminous Silk Likit Fondöten

CHANEL, Rouge Allure Powder Ruj

M.A.C, Love Me Ruj

DIOR, Diorshow Pump’N Volume Maskara

SENSAI, 38C Volumising Maskara

YVES SAINT LAURENT, La Laque Oje

Peki, makyajında hangi aşamalar yer alıyor? Makyaj Artisti Sam Araji’den dinliyoruz.



“Sadelik her zaman trend. Kapak karesindeki makyaj için de Elçin’in doğal güzelliğini ortaya çıkarmayı hedefledik. İnce gölgelendirme ile yüz hatlarını daha belirgin hâle getirdik. Dudaklarına ise bu sezon sık göreceğimiz belirgin tonlardan mat turuncu renk bir ruj uyguladık.”



