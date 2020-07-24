Ağustos 2020’nin Önemli Gökyüzü Hareketleri

Ağustos ayında meydana gelecek önemli gökyüzü olaylarını ve bizlere hissettireceği enerjileri araştırdık. Yeni bir ay, yeni enerjiler. İşte bu ağustos ayında bizleri bekleyenler!

3 Ağustos: Kova Dolunayı

Her ne kadar eylül aylarını da artık yaz gibi geçirsek de, ağustos mevsimsel takvimde yazın kapanışı anlamına geliyor. Ve bu geleneğin tatsızlığını bir nebze hissedebileceğiniz bir dolunay sizi bekleyebilir. Sonbahara kendinizi hazır hissetmekte zorlanacaksınız. Ancak sırtınızı Kova enerjisine yaslamanızı öneririz. Kova ruhuyla bir zamandır süregelen sorunlarınıza yapıcı çözümler bulabilirsiniz.

15 Ağustos: Boğa’da Uranüs gerilemesi (1 Ocak 2021’de sona erecek)

Güvenli konfor alanlarınızı bırakmaya ve beklenmeyenlerle yüzleşmeye hazır mısınız? Çünkü Uranüs retrosu tam olarak bunu yapacak! Ocak 2021’e kadar kendinizi büyütüp gelişmeye açık olacağınız muazzam bir enerji olacak gökyüzünde. Bunu ne şekilde değerlendirebileceğiniz ise size kalmış.

AĞUSTOS AYININ GÖKYÜZÜ HAREKETLERİ, DOLUNAY VE RETRO

18 Ağustos: Aslan’da Yeni Ay

Bu birkaç günü gergin geçirmeniz kuvvetle muhtemel. Söylediklerinize, dinlediklerinize ve onları anlamlandırış biçimlerinize dikkat edin. Ayrıca somut planlar yapmak için de olumlu enerjilerle kuşanacağınız bir dönem.

22 Ağustos: Güneş Başak’a geçiyor

Organize olmak, kendinize rutinler belirlemek, belki de artık sıkıldığınız yaşam şeklinizi değiştirmek için olumlu bir enerjiyle donanacaksınız. Yılın geri kalanında planlarınızı ve hayallerinizi gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan motivasyonu bu süreçte bulabilirsiniz.