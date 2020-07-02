Akademi’nin Yeni Üyeleri Arasında Türk İsim
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi bu yıl toplam 819 yeni üyeyi aralarına davet etti. Oscar Ödülleri’nin kazananlarını belirleyenler arasına katılan yeni üyeler, çeşitliliği artırmak adına %45’i kadın olmak üzere 68 ülkeden sektörün yetenekli isimlerinden oluşuyor.
Zendaya, Florence Pugh, Zazie Beetz ve Eva Longoria gibi isimlerin yer aldığı davet listesinde Türk yapımcı Zeynep Özbatur Atakan da var.
Kış Uykusu ve Ahlat Ağacı filmlerinin yapımcılığını üstlenen Zeynep Özbatur Atakan, Instagram hesabında daveti paylaşarak teşekkürlerini sundu.