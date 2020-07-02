Akademi’nin Yeni Üyeleri Arasında Türk İsim

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi bu yıl toplam 819 yeni üyeyi aralarına davet etti. Oscar Ödülleri’nin kazananlarını belirleyenler arasına katılan yeni üyeler, çeşitliliği artırmak adına %45’i kadın olmak üzere 68 ülkeden sektörün yetenekli isimlerinden oluşuyor.

Zendaya, Florence Pugh, Zazie Beetz ve Eva Longoria gibi isimlerin yer aldığı davet listesinde Türk yapımcı Zeynep Özbatur Atakan da var.

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🙏🏻 Oskar Akademisi’ne yapımcı olarak kabul edilmek çok değerli… Teşekkürler🙏🏻#oscars #oscaracademy #zeynepatakan

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Kış Uykusu ve Ahlat Ağacı filmlerinin yapımcılığını üstlenen Zeynep Özbatur Atakan, Instagram hesabında daveti paylaşarak teşekkürlerini sundu.

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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