Akşamüstü Yürüyüşleri İçin İdeal Yaz Kombinleri

İçinde bulunduğumuz pandemi sona erse de; uzun bir süre daha sosyal mesafemizi koruyacağımız kesin.

Yine de yavaş yavaş sosyalleşme dönemini akşamüstü yürüyüşleriyle başlatmayı düşünüyorsanız; rahat olduğu kadar yaz için de ideal olan kombin önerilerimize göz atmalısınız.

Shift Elbise +Tişört + Flip-Flop

@jen_wonders

Favori elbisenizi flip flop terliklerle tamamlayabilirsiniz. Tişört eklemek ise tamamen kendi tercihinize kalmış.

Topshop

Mango

COS

Spor Şortu + Grafik Tişört + Spor Ayakkabı

@camillecharriere

Spor şortları, bisiklet şortlarından sonra moda dünyasının yeni obsesyonu haline gelecek gibi görünüyor. Ayrıca bu görünüm oldukça havalı bir yürüyüş görünümü!

Ganni

Arket

New Balance

Desenli Midi Elbise + Chunky Elbise + Baget Çanta

@alyssainthecity

Desenli elbisenizi feminen detaylarla rüya yaz görünümüne çevirebilirsiniz.

ASOS Design

Topshop

Dodo Bar or

Örgü Crop Top + Geniş Paça Pantolon + Altın Halka Küpe

@eniswardrobe

Crop trendini denemek için farklı bir yol arıyorsanız işte harika bir fırsat. 70’ler etkili bu kombin ile yaz akşamları daha da keyiflale gelecek.