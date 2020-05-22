Akşamüstü Yürüyüşleri İçin İdeal Yaz Kombinleri

İçinde bulunduğumuz pandemi sona erse de; uzun bir süre daha sosyal mesafemizi koruyacağımız kesin.

Yine de yavaş yavaş sosyalleşme dönemini akşamüstü yürüyüşleriyle başlatmayı düşünüyorsanız; rahat olduğu kadar yaz için de ideal olan kombin önerilerimize göz atmalısınız.

Shift Elbise +Tişört + Flip-Flop

@jen_wonders

Favori elbisenizi flip flop terliklerle tamamlayabilirsiniz. Tişört eklemek ise tamamen kendi tercihinize kalmış.

  • Topshop
  • Mango
  • COS

Spor Şortu + Grafik Tişört + Spor Ayakkabı

@camillecharriere

Spor şortları, bisiklet şortlarından sonra moda dünyasının yeni obsesyonu haline gelecek gibi görünüyor. Ayrıca bu görünüm oldukça havalı bir yürüyüş görünümü!

  • Ganni
  • Arket
  • New Balance

Desenli Midi Elbise + Chunky Elbise + Baget Çanta

@alyssainthecity

Desenli elbisenizi feminen detaylarla rüya yaz görünümüne çevirebilirsiniz.

  • ASOS Design
  • Topshop
  • Dodo Bar or

Örgü Crop Top + Geniş Paça Pantolon + Altın Halka Küpe

@eniswardrobe

Crop trendini denemek için farklı bir yol arıyorsanız işte harika bir fırsat. 70’ler etkili bu kombin ile yaz akşamları daha da keyiflale gelecek.

  • Jil Sander
  • Thomas Sabo
  • Weekday
  • Zara

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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