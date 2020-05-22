Akşamüstü Yürüyüşleri İçin İdeal Yaz Kombinleri
İçinde bulunduğumuz pandemi sona erse de; uzun bir süre daha sosyal mesafemizi koruyacağımız kesin.
Yine de yavaş yavaş sosyalleşme dönemini akşamüstü yürüyüşleriyle başlatmayı düşünüyorsanız; rahat olduğu kadar yaz için de ideal olan kombin önerilerimize göz atmalısınız.
Shift Elbise +Tişört + Flip-Flop
Favori elbisenizi flip flop terliklerle tamamlayabilirsiniz. Tişört eklemek ise tamamen kendi tercihinize kalmış.
Spor Şortu + Grafik Tişört + Spor Ayakkabı
Spor şortları, bisiklet şortlarından sonra moda dünyasının yeni obsesyonu haline gelecek gibi görünüyor. Ayrıca bu görünüm oldukça havalı bir yürüyüş görünümü!
Desenli Midi Elbise + Chunky Elbise + Baget Çanta
Desenli elbisenizi feminen detaylarla rüya yaz görünümüne çevirebilirsiniz.
Örgü Crop Top + Geniş Paça Pantolon + Altın Halka Küpe
Crop trendini denemek için farklı bir yol arıyorsanız işte harika bir fırsat. 70’ler etkili bu kombin ile yaz akşamları daha da keyiflale gelecek.