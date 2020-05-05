Alacakaranlık Serisi Yeni Kitap İle Devam Ediyor

Stephenie Meyer 12 yıl aranın ardından Midnight Sun kitabını duyurdu. Bella Swan ve Edward Cullen’in “Alacakaranlık” serisi aşkı ve maceraları yeni kitapta da devam edecek.

Bir dönemin Alacakaranlık efsanesi, dördüncü kitap olan Breaking Dawn ile son bulmuştu. Yazar Stephenie Meyer, yıllar sonra serinin hayranlarına yeni kitabın müjdesini verdi.

Bir süredir Meyer’in web sitesinde gizemli bir geri sayım yer alıyordu ve bu geri sayım geçtiğimiz gün sona erdi. Yazar hemen ardından okuyucularına bir mektup ile birlikte yeni kitabının kapağını paylaştı.

“Midnight Sun’ın nihayet hazır olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum! 4 Ağustos tarihinde kitapçılarda olacak. Umarım bu duyuru zaman aşımına uğramaz. Gerçekten dünya normale dönene kadar kitabın yayınlanmasını ertelemeyi çok düşündüm. Ancak bunun ne zaman olacağını kim bilebilir ki? Ayrıca zaten yeterince beklediniz. Bu süreçle nasıl başa çıktığınızı bilmiyorum, ama şu an kitaplar benim en büyük tesellim ve en mutlu kaçışım. Şahsen, en sevdiğim yazarlardan biri yeni bir kitap duyurursa buna sevinirim. Umarım bu duyurum size biraz da olsa mutluluk vermiştir. ”

Yeni kitap duyurusu akıllara haliyle sinema uyarlamasının da olup olmayacağı sorusunu getiriyor.