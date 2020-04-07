Alexa Chung’ın Rahat ve Şık Karantina Kombinleri

Evde zaman geçirmemiz, sadece pijama giymemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Hem dışarıdaki düzeninizi hissetmeniz ve oruhu kaybetmemeniz adına; hem de yeni kombinlerin eğlenceli olması nedeniyle evde mini defileler hazırlamak ve o kombinlerle oturmak oldukça eğlenceli.

Alexa Chung da karantina döneminde kombinlerinden ödün vermeyen isimlerden. İşte Alexa Chung ve karantina kombinleri…

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Waiting for spring to sprung

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Chung; kendi koleksiyonundan kazak ve gömleği; 2008’den beri sahip olduğu botlarla tamamlamış.

Rahat bir elbiseden daha iyi bir seçenek düşünemiyoruz!

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Turnt up

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Alexa, erkek arkadaşının çektiği bu karede harika görünüyor! Botlar yıllar önce aldığı vintage Ferragamo binici çizmeleri; hırka ise yine kendi ismini taşıyan markasından…

Favori parti eteğinizi giymek modunuzu fazlasıyla yükseltecektir!

Harika bir home office görünümü, aynı zamanda ani Zoom toplantıları için de kurtarıcı nitelikte.

Rahatınızdan ödün vermek istemiyorsanız; gömlek kadar şık pijama takımları ile günü kurtarabilirsiniz.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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