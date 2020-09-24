Yıllardır görünümleriyle ilham veren Alexa Chung, İngiliz stilinin de avantajıyla sonbahar için kusursuz kombinler ortaya koyuyor.

Üstelik kolay uyarlanabilir olan bu görünümler, zamansız olmalarıyla da joker görevi taşıyor.

Çoğumuzun dolabında olan parçalarla elde edebileceğiniz bu kombinlerde sadece bir kaç dokunuşla harikalar yaratabilirsiniz.

İşte Alexa Chung'ın sonbaharda kopyalayabileceğiniz görünümleri...

Maksi elbise + modüler giyim

alexa chung

Yaz veya bahar aylarındaki favori maksi elbisenizi sonbahara taşımanın vakti geldi! Bunun için opak çoraplar, bodyler, uzun mantolar ve boynunuza atacağınız kazaklar yardımcınız olacak!

Napa + Midi Etek

alexa chung

Zamansız bir klasik olan napaları midi etek ve diz altı çizmelerle kullanarak beklenmedik bir görünüm yaratın.

Deri trençkot + jean

alexa chung

Modası asla geçmeyecek bu 70'ler klasiğini bu sonbaharda farklı kemerlerle kullanarak üniformanız haline getirebilirsiniz!

Transparandan korkmayın!

alexa chung

Transparan bodyleri şehir yaşamına oversize maskülen ceketler ve daha bol kesimdeki jean pantolonlar ile uyarlayabilirsiniz.

Vinil pantolon + pastel ceket

alexa chung

Vinil ve deri gibi dokuların ekstrem seksiliğini pastel tonlardaki ceketlerle dengeleyin. Pastelden kastımız ise bu sezonda da oldukça popüler olan makaron tonları!

Trençkot + viktoryen gömlek

alexa chung

Klasik bir İngiliz stil formülü olan bu kombin; sonbahar aylarında kurtarıcınız olacak. Botlarınızla tamamlamayı unutmayın!