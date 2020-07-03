Alışveriş Listelerinin Gözdesi: Baskılı Yüz Maskeleri

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için açık havada kullanmak zorunda olduğumuz maskelerin, moda dünyası tarafından da hızla benimsenmesi ve güzelleştirilmesi şaşırtıcı değil elbette.

Markaların, insanların kendilerini daha pozitif hissetmesi için koleksiyonları bünyesine eklediği renkli ve stil sahibi maskeler, bizim de radarımızda. Tıbbi olmayan bu yüz maskeleri, hem koruyucu yönüyle hem de kişisel olması açısından hayatımızdaki yerini daha uzun süre koruyacak gibi.

Unutmayalım ki; bir yüz maskesi takmak kolektif sorumluluğumuzun en önemli parçalarından.

Nahıl Dükkan

Nahıl’ın yıkanabilir maske çeşitleri… Kadın kooperatiflerinde üretilen, renkli desenleriyle pamuklu kumaştan yıkanabilir ve burun teli olan maskeler.

Mavi

baskılı yüz maskeleri

Mavi’nin baskılı yıkanabilir yüz maskesi, farklı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Pamuktan üretilen bu yüz koruma maskeleri, su bazlı olduğu için cilde dost. Özel tekniklerle kumaşların dokusu yumuşatılarak, maskeyle nefes alıp verme kolaylaştırılmış. Yıkanabilir olduğu için de yeniden kullanılabilir. Medikal kullanım için uygun değiller.

Mango

LEOPAR desenli yüz maskesi

Tekrar kullanılabilir onaylı maskeler, 2020 yönetmeliğine göre AITEX tarafından onaylı. %90 filtreleme etkinliği mevcut. %60 hava alabilirlik varken, 10 yıkamaya kadar kullanım öneriyor. Tıbbi veya cerrahi kullanıma uygun değil. Farklı renk ve baskı seçenekleri mevcut.

Defacto

Çiçek ve puantiue baskılı yüz maskeleri

Yıkanabilme özelliği ile yeniden kullanım sağlıyor. Antibakteriyel özelliğini kaybetmeyen kumaştan üretildiği için 50 yıkamaya kadar kullanım sağlanabilir. Medikal ürün/tıbbi maske değildir.

Lc Waikiki

Dalgıç kumaşından üretilen bu yüz maskesi, medikal maske değildir, genel kullanım için uygundur. Yıkanabilir.

Yeşim

Yeşim’in YSMGUARD markalı kumaş maskeleri sıkı yapısı, yüksek örtücülüğü ve ince tasarımı ile öne çıkıyor. Hafif ve nefes alabilen özellikteki maske kumaşları, organik pamuk kullanımına bağlı olarak biyo uyumluluk özelliğiyle de yüz formuna uygunluk gösteriyor.

Biyoteknoloji ve ilgili ürünlerde 25 yıllık deneyimi olan Health Guard firması iş birliği ile geliştirilen maskelerin en büyük özelliklerinden biri de temas ettiği anda virüsü durdurması. 50 yıkamaya kadar tekrar kullanılabilir özelliği olan maskelerin, antibakteriyel ve antiviral yapısıyla virüse karşı yüzde 99,94’e kadar etkili olduğu belirtiliyor. Maskeler, Özdilek mağazalarında satışta.