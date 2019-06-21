Alışveriş Listenize Eklemeniz Gereken 8 Bucket Şapka

"Bu harika bir stil ama asla giyemem" demek geride kaldı, değil mi? Kendi stilinize uyum sağlayacak o parça mutlaka oralarda bir yerde.

Geçmişten günümüze daha modern bir yorumla yeniden gelen parçalar arasında, bu sezon yıldızı daha da parlayan bucket şapka yer alıyor. Yani ona yeniden şans vermek ya da en doğru ilk tanışmayı yapmak için tam zamanı. Hem stil amaçlı hem de güneşten korunmak için tercih edeceğiniz bucket şapka, bu yaz görünümüzün anahtar parçası olmaya aday.

Hasır şapkayı bir kenara bırakıp, alışveriş listenize eklemeniz gereken en iyi bucket şapka modelleri karşınızda.

#1 Pastel Tonlar

Mango Bucket Şapka

Mango Bucket Şapka

Eğer renk seçiminde kararsız kaldıysanız, pastel tonlar tercih ederek tüm kombinleriniz için ideal uyumu sağlayabilirsiniz.

#2 Batik Etkisi

Zara Bucket Şapka

Zara Bucket Şapka

Sezonun dikkat çeken trendlerinden biri de; batik desen bildiğiniz üzere. Batik desenini stilinize nasıl dahil edeceğiniz konusunda kararsız iseniz bucket şapka ile bu trende ayak uydurabilirsiniz. Canlı renklerde batik desenli bir bucket şapka tüm sezon boyu imza parçanız olacak.

#3 Klasik Siyah Şapka

COS Bucket Şapka

COS Bucket Şapka

COS'un bu temel siyah bucket şapka, kendiniz gibi hissederken görünümünüzü de modaya uygun hale getirmenin en iyi yoludur. Baskılar ve renklerdeki aşırı yüksek sesle değil, daha sessizce ve kusursuzca.

#4 "Hasır Detaylardan Vazgeçmem" Diyenler İçin

Other Storıes Buchet Şapka

Hasır şapka tutkunu olanlar için biçilmiş kaftan bir model. Bu ince yapılı hasır bucket şapka, tüm stiller için de ideal uygunluğu taşımakta.

#5 Hayvan Desenleri

Faithfull The Brand Bucket Şapka

Faithfull The Brand Bucket Şapka

Hayvan desenlerinin başrolde herhangi bir parça, bu sezon zaten sahip olmanız gerekenlerden. Bu seçkiye bir de bucket şapka eklemek hiç fena olmaz.



#6 Saçak Detayı

LOVE STORIES x H&M Bucket Şapka

LOVE STORIES x H&M Bucket Şapka

LOVE STORIES x H&M iş birliğine ait koleksiyondan favorimiz olan bu bucket şapka, alışveriş listelerine hızlı bir şekilde girmeyi hak ediyor.

#7 Denim Ruhu

Arket Denim Bucket Şapka

Arket Denim Bucket Şapka

Gardırobunuzdaki krem ve beyaz parçalarla mükemmel eşleşmeyi sağlarken, çiçekli pembe maksi bir elbise ile de stilinize cool bir dokunuş katın.

#8 Eğlenceli Baskılar

Betolaza Studio Bucket Şapka

Betolaza Studio Bucket Şapka

En güzeli de, bucket şapkalar için çok fazla renk ve desen seçeneğinin olması. Şapkanızın çok yönlü bir desene sahip olmasını istersiniz eğer butik bir İspanya markası olan Betolaza Studio'nun çizgilerine ve desenlerine göz atabilirsiniz. Geniş kesim beyaz gömlek bu kombindeki kurtarıcı parçanız olmaya aday.