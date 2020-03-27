Altın Küre Kurallarına Gelen Salgın Güncellemeleri

Hollywood Yabancı Basın Birliği, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021 Altın Küre için film uygunluk kurallarında değişiklikler yapıyor.

Küresel bir boyuta ulaşan koronavirüs salgını, yayılmalara önlem amacıyla tüm dünyada sinema salonlarının süresiz olarak kapatılmasına neden oldu.

Kuruluşun aldığı yeni karara göre, Los Angeles’ta Hollywood Yabancı Basın Birliği üyeleri için yapılan film gösterimleri geçici olarak askıya alınacak.

Yeni yönergelere göre film distribütörleri yapımlarının gösterimi için bir tarih almak zorundalar. Böylece verilen tarihlerde, tüm Hollywood Yabancı Basın Birliği üyeleri yapımları evlerinde güvenli bir şekilde onlara distribütörler tarafından sağlanan gösterim linki veya filmin DVD kopyası sayesinde izleyebilecekler.

Tina Fey ve Amy Poehler, 2021 Altın Küre’nin ev sahipliğini yapacak.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ise henüz Oscar için herhangi bir uygunluk kuralı değişikliği açıklamadı.