Angelina Jolie Brad Pitt İle Neden Boşandığını Açıkladı

Angelina Jolie; Brad Pitt ile boşanmasının ardından dört yıl sonra ilk kez bu kararı hakkında konuştu. Bir dergiye konu hakkında konuşan Jolie; “Ailemin iyiliği için boşandım. Bu, en doğru karardı” ifadelerini kullandı.

“Onların iyileşmesine odaklanmaya devam ediyorum. Bazı insanlar sessizliğimden yararlandı ve çocuklarım kendileri hakkında medyada yalan haberler görmeye başladı ama onlara kendi gerçeklerini ve kendi zihinlerini bildiklerini hatırlatıyorum” diyen Jolie ekledi; “Aslında onlar çok cesur, çok güçlü gençler.”

brangelina çifti 2016’da ayrılmıştı

2016’da “Brangelina” olarak anılan çift boşanma kararı aldığında; medyada şok etkisi yaratmıştı. Çift, 10 yıldan fazla süredir bir aradaydı.

Jolie daha önce de ayrılığın ardından yaşadığı kalp kırıklığı hakkında “Çocuklarım gerçek benliğimi biliyor ve onu tekrar bulmama ve kucaklamama yardım ediyorlar. Çok şey yaşadılar. Onların gücünden çok şey öğreniyorum. Ebeveynler olarak çocuklarımızı oldukları kişiyi kucaklamaları konusunda teşvik ediyoruz; onlar da bize dönüyor ve bizim için aynısını istiyorlar” ifadelerinde bulunmuştu.