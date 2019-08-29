Angelina Jolie Youtube Kanalı Açtı

Dünyanın en çok konuşulan kadınlardan biri olan Angelina Jolie; yeni Marvel rolünden, Brad Pitt ile ayrılmasına kadar yaşamının her detayında haber niteliği taşıyor.

Ancak bu hafta, herkesin ilgisini çeken bir haberle magazin dünyasını şaşırttı! Angelina Jolie resmen bir YouTuber olacağını açıkladı. Bu Youtube kanalında güzellik dersleri veya ‘Çantamda ne var?’ videoları olacağını düşünüyorsanız, maalesef yanılıyorsunuz…

Yıllar boyu Birleşmiş Milletlere ve mültecilerin sorunlarına hizmet verdikten sonra, Angelina Jolie Nisan 2012’de Özel Elçi olarak atanmıştı. Youtube kanalındaki mevcut içeriğe bakıldığında da kanalda BM Özel Elçisi olarak rolüne ışık tutacak, Youtube sayesinde daha büyük bir kitleye hitap edecek.

Siz de Angelina Jolie’yi izlemek istiyorsanız kanalına abone olmayı unutmayın!