Angelina Jolie’nin Çekirdek Ailesi

Angelina Jolie, Maleficent: Mistress of Evil / Malefiz: Kötülüğün Gücü filminin basın turuna ailesinin tam desteğiyle devam ediyor.

44 yaşındaki oyuncu Londra’da gerçekleşen galaya çocukları Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13) ve ikizler Vivienne ve Knox (11) ile katıldı. Eğitimine Güney Kore’de devam eden Maddox ise geceye katılamadı.

Çocuklarıyla olan ilişkisini;

Büyüdükçe, çocuklarımın güçlü bireyler olduğunu ve hala açık fikirli olduklarını görüyorum.

diye özetleyen Jolie, “Örnek olarak yol göstermeye çalışıyorum ve annemin olduğu gibi kibar, nazik, sevgi dolu ve hoşgörülü olmaya çalışıyorum.” diye devam etti.

Film 18 Ekim Cuma günü ülkemizde de vizyona girecek.