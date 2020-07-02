Antik Adımlar: Halat ve Hasır Detaylı Sandaletler

Sandaletleri çok seviyoruz! Her kombine kolaylıkla uyum sağlayan bu hafif ve şık parçalar yaz aylarının kesinlikle olmazsa olmazı. Özellikle Antik Çağ izleri ile bohem havayı bir araya getiren hasır ve halat ip detaylı sandaletler/terlikler sokak stilinin vazgeçilmezlerinden.

Tarzıyla ilham veren Emili Sindlev‘in Valentino tasarımı halat ip detaylı sandaletlerinden esinlenerek sizler için sezonun en havalı sandaletlerini araştırdık.

VALENTİNO- DİOR

Dior’dan Valentino’ya podyumda da gördüğümüz, yüksek moda markalarının severek tasarlayıp ürettiği bu modeller hem çok rahat hem de çok havalı! Özellikle tek parça elbiselerle ne kadar yakıştıklarını belirtmemize gerek bile yok.

Nomadic Republic- ZARA- MUDO

Sandalet, terlik, topuklu sandalet olmak üzere tarzınıza uygun olan modellerden seçin ve tüm yaz kurtarıcı ayakkabı olarak kullanın.

mango- aldo- elle

Yazlık keten kumaş şortlarla safari ruhunu yansıtacağınız bu sandaletler, beyaz uçuş uçuş bir elbiseyle sizi Truvalı Helen’e dönüştürmeye aday!