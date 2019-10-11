Apple iOS 13.2 ile Yeni Emojilere Hazırlanıyor

Apple , iOS 13.2 beta sürümünde 230 yeni emoji olduğunu açıkladı . Güncelleme 59 yeni karakter içerecek; ancak cinsiyet değişiklikleri ve cilt tonları da göz önüne alındığında bu sayı 230’a kadar çıkacak.

Dikkat çeken emojilerin başında el ele tutuşan çiftler geliyor. Hayvan severler için orangutan, tembel hayvan, su samuru, kokarca ve flamingonun dahil oluşu sevindirici bir haber olacak.

@emojipedia

Emojipedia’nın Instagram hesabında yeni emojilere dair detaylar paylaşıldı.

İOS 13.2’nin yayınlanacağı tarih ise henüz resmi olarak açıklanmadı.