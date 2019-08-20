Apple’ın İlk Orijinal Dizisi The Morning Show’dan Trailer

Apple, TV + ile dizi sektörü konusunda beklenen atağa geçti ve yayınlayacağı ilk orijinal dizinin trailer’ını paylaştı. Yayın tarihi henüz açıklanmamış olsa da, The Morning Show için tanıtım çalışmalarına başlandı. Dizinin yıldız oyuncu kadrosu ise beklentileri epey bir yükseltiyor.

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell bu heyecanlı bekleyişin ardındaki isimler.

Sonbaharda açılması beklenen TV+, bu ilk dizisiyle dijital dizi platformaları arasında kendine nasıl bir yer edinecek merakla bekliyoruz.

Dizi konusuyla; sabahın erken saatlerinde yayınlanan bir televizyon programının kamera arkasına şahit olmamızı sağlayacak.