Aralık Ayının En Yeni Cilt Bakım ve Makyaj Ürünleri

Koca bir yılı daha bitirdiğimize inanamıyoruz! 2019’u bitirip 2020’ye hazırlanırken; makyaj çantamıza da sezonun yeniliklerini ve ışıltısını katmak için sabırsızlanıyoruz.

İşte yılbaşı ışıltısını da taşıyan, 2019 Aralık ayının mutlaka denemeniz en yeni cilt bakım ve makyaj ürünleri…

Pat McGrath The Rise Of SkyWalker Collection

Pat McGrath The Rise Of SkyWalker Collection

Yeni Star Wars filmi için sadece biz değil, makyaj çantamız da hazır! Bu yüksek pigmentli far ve rujlara sahip koleksiyon, sınırlı sayıda üretildi.

Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick in Scarlet Spell

Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick in Scarlet Spell

Charlotte Tilbury’nin rujlarına bayılıyoruz! Bu kış için mükemmel olan bordo-mürdüm tonu; uzun süre kalıcılığı, dudakları kurutmaması ve sağlıklı bir ışıltı vermesiyle şimdiden 2020 favorilerimize girecek gibi…

Sunspel Oak Wood Eau de Parfum

Sunspel Oak Wood Eau de Parfum

Unisex olan bu koku, Lyn Harris tarafından yaratıldı. Lüks bir his yaşamak için ideal!

Fenty Beauty Trophy Wife Life

Fenty Beauty Trophy Wife Life

Fenty, ikonikleşen tonu Trophy Wife’ı yılbaşı için bir makyaj seti haline getirdi! Tüm cilt tonlarında harika duran bu renge; şimdi dudak ürünleri, aydınlatıcı ve likit eyeliner formunda ulaşabilirsiniz.

Byredo Reine de Nuit

Reine de Nuit

O çok özel gece kokusunu hala bulamadıysanız daha fazla aramanıza gerek yok. Byredo’nun Night Veils koleksiyonu; yüksek kalıcılıkta leylak, gül ve deri kokusundan üç parfüm sunuyor.

Femmue Lumière Vital C Serum

Femmue Lumière Vital C Serum

Femmue markasının botanik karışımları tüm cilt tipleri için uygun ve oldukça hafif yapıda. Cildinizi aydınlatırken derinlemesine besleyecek olan bu C vitamini serumu, daha dolgun bir cilt de sunuyor.