Aranızda Cinsel Çekim Olduğunun 7 Kanıtı

Aranızda bir türlü adlandıramadığınız bir çekim olduğuna inanıyor ya da onun bu konuda ne hissettiğini kestiremiyorsanız, bu yedi madde işleri kolaylaştırabilir.

#1 Ona Yaklaştığınız Zaman Garip Davranıyorsa

Ona Yaklaştığınız Zaman Garip Davranıyorsa cinsel çekim var demektir

Eğer aranızda hiçbir şey yoksa, yanına oturduğunuz zaman istifini hiç bozmaması gerekiyor. Ama eğer onunla aranızda cinsel bir çekim varsa, biraz garip davranışlar sergileyebilir. Örneğin omuzlarınız ona değdiği zaman tepkilerini ölçmeye çalışın ve diğer insanlara verdiği fiziksel tepkilerle size verdiği tepkileri kıyaslayın. Çabucak kaçmaya çabalıyorsa ya da yolunu değiştiriyorsa, elinizde 1 kanıt var demektir.

#2 Tüm Gün Gözlerinizin İçine Bakıyorsa

Tüm Gün Gözlerinizin İçine Bakıyorsa aranızda cinsel çekim vardır

Aynı mekandayken, gözünüz ona takıldığında birbirinizin gözlerinin içine uzun uzun bakıyor musunuz? Gün boyunca bu durum tekrar ediyorsa, bu durum aranızda cinsel bir çekimin olduğunun kanıtıdır. Çoğu insan başkalarının gözlerinin içine uzun süre bakma konusunda rahat ve istekli değildir. Bu durum, ancak özel hallerde oluşabilir.

#3 Vücut Dili…

vücut dili herkesi ele verir

Aynı ortamdayken vücudu ve yüzü sürekli size mi dönük? Ya da en küçük fırsatları bile size dokunabileceği bahanelerle mi donatıyor? Bir sonraki gözleminizde daha dikkatli olmalısınız.

#4 Ses Tonu…

ses tonu her şeyi anlatır

Bir erkek sizi beğeniyorsa, sizin yanınızdayken ses tonu değişir. Sizinle konuşmasa bile, eğer onun etrafındaysanız tonlamasına daha da dikkat edecektir. Daha nazik konuşmaya çalışıyorsa, yükselen cinsel gerilimini bastırmaya çalışıyordur.

#5 Açık Şakalar…

sellik barındıran bir espriler cinsel çekimin göstergesidir

Cinsellik barındıran bir espri yaptığınızda, tepkilerine dikkat edin. Açık seçik bir şeyler anlatırken ya da espri yaparken gözlerinizin içine bakıyorsa, aranızdaki çekimden emin olabilirsiniz. Benzer şekilde seks konusunda konuşurken sizin gözlerinizin içine bakmaya da çabalayabilir.

#6 Sessizlikler Sorun Yaratmıyorsa

Sessizlikler Sorun Yaratmayabilir

Çoğu zaman, iki kişi konuşurken sessizlik oluşması sıkıntılı bir durumdur. Ama iki insan arasında cinsel bir çekimin olması, bu sessizliklerden rahatsız olunmasını engeller. Ancak işleri bir ileri seviyeye taşımak gibi bir istek olduğundan, insanın kendisini bir nebze huzursuz hissetmesine de yol açabilir.

#7 Siz Yalnızken İşler Değişiyorsa

Siz Yalnızken İşler Değişiyorsa aranızda çekim var demektir

Etrafınızda başkaları yokken ve baş başayken çoğu şey değişiyor mu? Biraz dikkatli inceleyin. Baş başayken konuştuğunuz konular, yaptığınız aktiviteler ya da birbirinize karşı takındığınız tavır, arkadaşlarınızla otururken değişiyor ve bambaşka bir boyuta taşınıyorsa, özel bir şeyler paylaştığınız kesin.