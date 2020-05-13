Bantlı Sandaletler İçin Model ve Kombin Önerileri

Geçen yazdan beri hayatımızda olan bantlı sandaletler, bu sezonda varlığını pekiştirmeye hazır. Peki, onları hala bu kadar popüler tutan şey nedir? Beklenmedik trendlerin çoğunda olduğu gibi, bu, cırtlı kayışlı ve kauçuk tabanlı sandaletler ilk olarak Miuccia Prada tarafından başlatıldı.

Bu sandaletler; süngerimsi platformu ve ayarlanabilir kayışları sayesinde rahat ve konforlu bir yürüyüş vaat ediyor. Pek çok renk seçeneği olması da, onları daha da cezbedici hale getiriyor. Turuncu, beyaz, haki…

Bu bantlı sandaletler için alışveriş listenize ekleyeceğiniz modeller ise aşağıda sizi bekliyor.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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