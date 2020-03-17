Arzu Nesnesi: Lomography x Saint Laurent Fotoğraf Makinesi

Saint Laurent, logo markalı kayak takımını piyasaya sürmesinin ardından şimdi de sınırlı sayıda iki adet tek kullanımlık fotoğraf makinesi ile karşımızda. Bu arzu nesnesi fotoğraf makinesi için ise Lomography ile birlikte çalışıyor.

Lomography x Saint Laurent Fotoğraf Makinesi

Lomography x Saint Laurent Fotoğraf Makinesi

Fotoğraf makinelerinin dış tasarımları ise oldukça ilgi çekici. Yıldız desenli veya siyah-beyaz kareli bir baskıda bulunan kameraların her ikisi de flaşla donatılmış ve 35 mm’lik herhangi bir filmle de yeniden yüklenebilir.

Çekimlerine şık bir dokunuş katmak isteyenler için ideal olan Lomography x Saint Laurent fotoğraf makineleri yalnızca markanın Paris ve Los Angeles’taki mağazalarında mevcut olacak.