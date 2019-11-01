Arzu Özev ile Nefes Teknikleri, Yoga ve Sağlıklı Beslenme Üzerine Keyifli Bir Sohbet

Yoga eğitmeni, Stres Yönetim Uzmanı, yazar ve Mutlu Mutfak Şefi Arzu Özev, her ay bodrum ve İstanbul’daki Fenerbahçe’deki stüdyosunda, “Sri Sri Yoga Atölyesi” yapıyor. Kurumsal firma çalışanları için öğle arasında, ofis yogası gerçekleştiriyor. Ve “enerjik, sağlıklı ve odaklı hissetmek istiyorsak temiz yemek önemlidir.” diyerek, yılda 2 kere Mutlu Mutfak Atölyesi’nden sağlıklı, taze ve pratik lezzetler sunuyor.

Biz de Arzu Özev ile tüm bu uygulamalar üzerine konuştuk…

Yoga eğitmeni, Stres Yönetim Uzmanı, yazar ve Mutlu Mutfak Şefi Arzu Özev

Sudarshan Kriya nefes tekniği ve yoga öğretisi hayatınızı nasıl değiştirdi?

Üniversite’deyken iyi bir yoga okulu arıyordum. Pek çok yere uğradım fakat çevredeki yoga okulları bana fazlaca fiziksel odaklı göründü. Ben kadim yoga öğretisini anlamak ve yaşamıma geçirmek üzere bir eğitim arıyordum. Çok sevdiğim bir arkadaşım “Tam sana göre bir kurs biliyorum” diyerek beni Art of Living kursuna götürdü. Sudarshan Kriya nefes tekniğini bu kursta öğrendim. Kursu çok sevdim fakat başlangıçta öğrendiğim tekniği çok da uygulamadım açıkçası. Ta ki Yeni Zelanda’ya uçmak üzere yola çıkmadan önce fena bir ruh haline girene dek. O uzun yolculuğa çıkmadan önce kendimi çok kötü hissediyordum. Kendi kendime “Hadi,” dedim, “Anlattıkları kadar matah bir teknikse, şimdi işe yarayacaktır.” Hiç de inanmadan oturdum, öğretildiği gibi yarım saat kadar Sudarshan Kriya’yı uyguladım. Gözlerimi açtığımda karanlık ruh halim gitmiş, neşelenmiştim. O gün bu tekniğe olan inancım arttı. Uyguladıkça, Sudarshan Kriya’nın, yoga öğretisini yaşama geçirmeyi kolaylaştırdığını fark ettim. Esas yaşamımı değiştiren, teknikle birlikte öğreti oldu. Senelerce sessizlik programlarına katıldım, Sudarshan Kriya nefes tekniğini öğrettiğimiz Art of Living Happiness ve Sri Sri Yoga kursları verdim. Varoluş bilgisine kendimi adadım. Bu sayede, duygu ve düşüncelerimin, yaşama bakış açımın, anlayışımın, inançlarımın ve nihai olarak alışkanlık ve davranışlarımın olumlu yönde değiştiğini ve dönüştüğünü fark ettim. Yeme bozukluklarım iyileşti, sigarayı bıraktım, öfkem, şiddetim dindi. Korkularım yerini cesarete bıraktı. Ön yargılarım anlayışa ve empatiye dönmeye başladı. Üzerimdeki depresif ve melankolik hal kalktı. Yaşamın, olaylardan çıkardığımız anlamlar ölçüsünde büyülü bir yer olduğunu deneyimlemeye başladım. Alıştığımdan farklı seçimler yapmak ve yeni sonuçlar almak yönünde ilerledim. İnsan konfor alanından çıkıp, yeni seçimler yapınca önünde de hiç bilmediği, yeni kapılar açılıyor. Kendime zarar vermemeyi öğrendim. Yakın zaman önce ‘Zehirli Masallar’ adlı bir kitap yazdım. Orada tüm bu dönüşüm sürecini kaleme aldım.

arzu özev, Sudarshan Kriya tekniğini anlattı

Peki Sudarshan Kriya’yı diğer nefes egzersizlerinden ayıran nedir?

Diğer teknikleri deneyimlemedim açıkçası. Bu yüzden bir karşılaştırma yapamam. Yoga’da ‘pranayama’ dediğimiz çeşitli nefes teknikleri var fakat Sudarshan Kriya bunlardan çok daha güçlü bir teknik. Sudarshan Kriya’yı öğrenmek, Ferrari almak gibi bir şey. Bu teknik üzerinde 70’in üzerinde bilimsel araştırma yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Bulgular arasında yaşamdan memnuniyetin önemli oranda artması, bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi, depresyonun %70 oranında azalması ve stresin %56 oranında azalması var. Kanser ile ilgili araştırmalar da mevcut. Konu hakkındaki bilimsel araştırmaları bu sayfadan inceleyebilirsiniz. https://www.artofliving.org/research-sudarshan-kriya

Kurumsal firma çalışanları için öğle arasında ofis yogası gibi bir uygulamanız var. Peki bu uygulama için diğer yoga çeşitlerinden daha hafif ya da farklı diyebilir miyiz?

Yoga, insanın iç alemine dönüp, orada dinlenmesi, gevşemesi ve bu gevşeme sonucu yaşama farklı gözlüklerle bakabilmesi, unuttuğu potansiyelini hatırlaması için var. Biz, yogayı -hareketleri olduğu kadar öğretiyi de- ulaştırabilğimiz her yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Ofis yogası, yoganın iş hayatına uyarlanmış versiyonu. İş yerleri stresin çok yoğun olduğu yerler. Biz öğle aralarında giysi dahi değiştirmeden nefes, yoga hareketleri ve meditasyon aracılığıyla yaşam enerjisini yükselterek zihnin rahatlamasını sağlıyoruz. Yoga öğretisi, çalışanlar için stresi doğru yönetmekte hatırlatıcı ve son derece yardımcı oluyor. Mat yogasından farkı sandalyede yapılıyor olması ve stresin en çok toplandığı bölgeler olan omuzlar, boyun ve sırt bölgelerini rahatlatıyor olması. Aynı zamanda göz yogası ile bilgisayar ekranına bakmaktan yorulan gözleri de dinlendiriyoruz. Ama en önemlisi çeşitli meditasyonlar sayesinde hiç durmayan zihin dinleniyor. Rahat bir zihin, olayları daha net görmeyi ve değerlendirebilmeyi sağlıyor. İletişim yetisi güçleniyor. Yaşam enerjisinin artmasıyla doğru orantılı olarak motivasyon da artıyor.

Nefesi doğru kullandığımız zaman zihin de rahatlıyor.

Çoğunluğun bildiği üzere dünyada her şey enerjiden oluşuyor, nefes burada hangi rolü üstleniyor?

Nefes, yaşam enerjisini yükselten kaynaklar arasında en önemlilerinden. Sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak, müzik, sevdiklerinle vakit geçirmek, hobiler, güneş, bol su içmek, düzenli uyumak ve tatile çıkmak da enerjiyi yükseltiyor fakat hiçbiri nefesi doğru kullanmak kadar değil. Nefesi doğru kullandığımız zaman zihin de rahatlıyor. Biz akciğer kapasitemizin %30-35’ini kullanıyoruz. Bu çok az. Düzenli nefes egzersizleri yoluyla bu kapasite artıyor.

Nefesimizin ritmi aynı zamanda duygu durumumuzla da yakından ilgili. Akciğer kapasitesi arttıkça vücuda daha fazla oksijenle birlikte prana (yaşam enerjisi) da giriyor. Böylece zihin meditatif, beden enerjik bir hale geliyor. Olumsuz duygu ve düşünceler, olumlularıyla yer değiştiriyorlar. Olumlu iç hal bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Nefesin ucunda mucizeler var…

Sri Sri Yoga’nın fiziksel ve zihinsel fayda olarak diğer yoga alternatiflerinden farkı nedir?

Sri Sri Yoga’da yoga bilgisini bir bütün olarak sunuyoruz. Vücut formu ve sağlığı için yoga duruşları (asanalar), rahat ve sakin bir zihin için nefes egzersizleri (pranayama) ve çeşitli meditasyonlar, ruhsal derinlik için yoga öğretisi bütün halinde veriliyor. Katılımcılar programın sonunda kadim yoga öğretisini günlük yaşamlarına nasıl geçirebileceklerine dair bilgi ve deneyim sahibi oluyorlar. Sri Sri Yoga, bedeni, zihni ve ruhu uyum içinde bir araya getiren, nazik olduğu kadar da güçlü ve iyileştirici bir disiplin.

Katılımcılar, Sri Sri Yoga’dan neşe, sevgi, aidiyet duyguları ile ve yaşam enerjileri artmış olarak ayrılıyorlar.