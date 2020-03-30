Aşk 101: Pınar Deniz & Kaan Urgancıoğlu

Yepyeni, umut veren ve iyi hissettiren bir dizi hayatımıza giriyor. Netflix yapımı Aşk 101 ile 90’ların o özgürlük, neşe ve sevgi dolu günlerine gitmeye hazır mısınız? İki âşık öğretmeni canlandıran Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ile 24 Nisan’da yayına girecek diziyi konuştuk.

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Tüm dünya olarak son derece zor zamanlardan geçerken, bu samimi sohbet umarız bir parça olsun keyfinizi yerine getirir.



Nisan sayımız çıktı. Turkcell Dergilik’ten de okuyabilir hatta seçili makaleleri sesli dinleyebilirsiniz.