Aşk 101: Pınar Deniz & Kaan Urgancıoğlu

Yepyeni, umut veren ve iyi hissettiren bir dizi hayatımıza giriyor. Netflix yapımı Aşk 101 ile 90’ların o özgürlük, neşe ve sevgi dolu günlerine gitmeye hazır mısınız? İki âşık öğretmeni canlandıran Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ile 24 Nisan’da yayına girecek diziyi konuştuk.
♥️
Tüm dünya olarak son derece zor zamanlardan geçerken, bu samimi sohbet umarız bir parça olsun keyfinizi yerine getirir.

Nisan sayımız çıktı. Turkcell Dergilik’ten de okuyabilir hatta seçili makaleleri sesli dinleyebilirsiniz.

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Yepyeni, umut veren ve iyi hissettiren bir dizi hayatımıza giriyor. Netflix yapımı Aşk 101 ile 90'ların o özgürlük, neşe ve sevgi dolu günlerine gitmeye hazır mısınız? İki âşık öğretmeni canlandıran Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ile 24 Nisan'da yayına girecek diziyi konuştuk. ♥️ Tüm dünya olarak son derece zor zamanlardan geçerken, bu samimi sohbet umarız bir parça olsun keyfinizi yerine getirir. 🏡 Nisan sayımız çıktı. Turkcell Dergilik’ten de okuyabilir hatta seçili makaleleri sesli dinleyebilirsiniz. Link bio’da👆🏻 #marieclairetr #evdekal #kaanurgancioglu #pinardeniz #Aşk101 Genel Yayın Yönetmeni: @handetokmak Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @emredogru Moda Editörleri: @nazlikayran @rutkayozis Saç ve Makyaj: @ondertiryaki Hair&Make Up Studio Prodüksiyon: @212studio Prodüktör: @armaganmervebilgin Prodüksiyon Asistanı: #AşkınKal Dijital Asistanlar: #MuratKahya, #AykutGüler, #MahmutKoyas Moda Editörü Asistanları: @bernatetik , #ÇağlanurÜstünoğlu

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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