Aşkı Bulmanızı Sağlayacak Olumlamalar

2020 yılı aşk açısından oldukça şanslı bir yıl olacak. Bu sene aşkı bulacak burçları daha önce listelemiştik. Ancak burcunuz bu listede yer almıyorsa canınızı sıkmayın. Önerdiğimiz olumlamalarla aşkı hayatınıza çekebilir, sevmenin ve sevilmenin mutluluğunu en üst seviyede yaşayabilirsiniz.

Hayatta her şeyin inanmaya bağlı olduğunu ve zihninizle, tüm kalbinizle inandığınız sürece gerekli çabayı da sarf ederek her şeye sahip olabileceğinizi biliyorsunuz. Peki bu aşkta neden böyle olmasın?

Mantralar yani olumlamalar hedeflerimize ve isteklerimize ulaşma yolunda bizi motive eder. Dileklerimizin gerçekleşmesi için gerekli enerji zeminini hazırlar ve süreci hızlandırır. Olumlamalar sürecinde daima pozitifi esas almalısınız. Arzularınızı kucaklayın ve tekrar edin; gelip sizi bulacaktır.

Olumlamalara geçmeden bir tavsiyemiz var: Bu cümleleri aynaya bakarak yüksek sesle söylemeyi deneyin. Kendinize bakmak görme duyunuza, kelimeleri duymak ise işitme duyunuza hitap ederek algınızı daha da pekiştirecek. Tabii günlük bir düzende olumlamaları tekrar etmeniz gerekiyor.

Aşkı bulmanızı sağlayacak olumlama cümleleri

İşte aşkı bulma konusunda size yardım edecek olumlama cümleleri:

“Olduğum bu halimle, arzu edilebilir ve sevgiye layık biriyim. “

Sevgiyi hayatınıza çekmek için kendinizde değiştirmeniz gereken hiçbir şey olmadığına ikna olun. Bir beden daha küçük olmanız, daha havalı bir işte çalışmanız ya da daha kalabalık bir şehirde yaşamanız bunu değiştirmeyecek. Olduğunuz halinizle ve elinizde olan şartlarla siz sevilmeyi hak ediyorsunuz.

“Doğru kişi beni olduğum gibi sevecek.”

İlk olumlamayı destekleyen bu cümle sizi olduğunuz gibi sevecek kişiyi hayatınıza çekecek. Bunu ruh eşi olarak da adlandırabilirsiniz. Hayatınızda olması gereken kişi sizi gerçek benliğinizle görecek ve bunu sevecek. Herkeste olduğu gibi sizde de olan kusurlar, o kişi için kusur olarak görülmeyecek.

gerçek aşkı bulmanın yolları

“Başarısız buluşmalardan korkmuyorum; çünkü onlar beni gerçek sevgiye bir adım daha yaklaştırıyor.”

Aşkı arama sürecinizde elbette karşınıza yanlış insanlar, başarısız buluşmalar çıkacak. Ancak bunun cesaretinizi yok etmesine izin vermemelisiniz. Bir ilişkide neleri isteyip neleri istemediğinizi bu deneyimler ile çözeceksiniz. Bunu kavrayın ve her yeni insanla çıkacağınız tanıma yolculuğunun tadını çıkarın. Bu süreçte sadece o insanları değil; en önemlisi kendinizi tanıdığınızı unutmayın.

“Kendimi sevgiye açıyorum.”

Önyargılarınızı kırın ve kendinizi seviye, aşka açın. Sevginin karşınıza nerede çıkacağını bilemezsiniz. Bu nedenle her an o kişiyle tanışacakmışçasına enerjinizi yüksek tutun. Bu olumlama cümlesi de bunu destekleyecek.

kendinizi sevin, bir başkası sizi daha kolay sevecek

“Kendimi her gün daha fazla seviyorum ve bir başkası da sevecek.”

Kulağa klişe geldiğinin farkındayız ancak kendinizi sevdiğiniz kadar sevileceğiniz kabul etmeniz gereken bir gerçek. Kendinize değer verin ve bu cümleyle kendinize verdiğiniz değeri hatırlayın. Bir başkasının da sizi kendinizi sevdiğiniz şekilde sevebileceği fikrine açık olun.

“Benim için neyin doğru olduğunu biliyorum ve bulana kadar pes etmeyeceğim.”

Günün sonunda ne istediğinizi, sizin için en doğrusunun ne olduğunu ne ebeveynleriniz ne de en yakın arkadaşınız biliyor. Bunu tam anlamıyla bilecek tek kişi sizsiniz. Doğrunuzun peşinde olmamanız, onu beklememeniz için de hiçbir neden yok. Güç ve tercih tamamen sizde.

Tüm bu olumlama cümlelerini düzenli olarak tekrar ettikçe sadece aşkı hayatınıza çekmeyecek, kendinize daha da aşık olacaksınız. Sizce de denemeye değmez mi?