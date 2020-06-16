Aşkı En Derin Şekilde Yaşayan 5 Burç

İkili ilişkiler ve aşk mevzu bahis olduğunda akışına bırakmakta zorlanan, heyecanlanan ve aşkı en yoğun, en derin şekilde yaşayan bazı burçlar var. Eminiz ki çevrenizde bu burçlardan birine mensup tanıdığınız varsa bize hak vereceksiniz!

İşte aşkı en derin şekilde, en tutkulu biçimde yaşayan burçlar:

İkizler

Buna şaşıracağınıza eminiz. Hemen herkesin hayatında bir İkizler kalp kırıklığı var. Özellikle sosyal medyada bu durumda yapılan bir mizah bile var: İkizlere aşık olmaktan kaçının!

İkizler burçlarının ilişkinin bir noktasından sonra çuvallamalarının nedeni ilk başta heyecanla atılmaları olabilir. İkizler yeni bir ilişkiye başlama fikrinden hoşlanır. Yeni birini tanıma aşaması onun için gerçek bir bulmacadır ve bundan keyif alır. İkizler yeni başlayan bir ilişkide öyle heyecanlı ve mutludur ki, partnerini mutlu etmek için yoğun şekilde çaba harcar. Fazla istekli tavırlar sergiler. Bu bazı kişileri sıkacağı gibi bazılarının da hoşuna gidebilir.

İKİZLER BURCU VE AŞK

Ancak bu ilk heyecan geçtikten sonra rutine binen ilişkilerde eski heyecanını yitiren bir İkizlere “neden eskisi gibi değilsin” sorusunu yöneltirken bulabilirsiniz kendinizi. Bu rutini sevgisizlik olarak yormamanız gerektiğini, sadece ilk heyecanın azaldığını bilmenizde fayda var.

Balık

Hassas ve her duyguyu uçlarda yaşamayı seven Balıklar için aşkta da durum aynı! Balık burcu kendisini tüm zayıflıklarıyla ve hassaslıklarıyla açık eder. Gizemli tavırlara sahip bir Balık görmek neredeyse imkansızdır. Neler hissettiğini gözlerinden dahi okuyabilirsiniz.

Balık burçları sevgiyi hızlı bir şekilde hisseder. Kalbine bir defa dokunmuş olmanız onda kocaman bir yer edinmeniz için yeterlidir.

BALIK BURCU VE AŞK

Balıklar birini sevdiğinde, oyunlar oynamazlar, taktikler onlara göre değildir. Kartları hep açıktır. Sevgi onlarda güveni de sağlar. Dışarıdan baktığınızda güvensiz tavırlara sahip birine dünyanın en güvenilir kişisi gibi davranan bir Balık burcuna hayret etmeniz olasıdır. Özetle Balıklar kalplerinin kırılma ihtimalini fark etmezler, çünkü her aşk yaşamaya değerdir. Onlar, aşka aşıktır.

Yay

Özgür ve kendinden ödün vermeyen Yaylar, aşka düştüklerinde durum bambaşka bir hal alır. Bir Yay aşık olduğunda tüm cool tavrı yerle bir olur. Partnerinin gözlerinin içine bakan bir Yay’a dönüşür.

Yaylar Balıkların aksine hülyalarda yaşamazlar. Bazen o ilişkide kırılacaklarını fark ederler ancak kendilerini romantizmin rüzgarına bırakırlar. Kısa süreli bir ilişkide bile tamamen açık ve savunmasız bir şekilde kendilerini ifade ederler.

YAY BURCU VE AŞK

Karşısındaki sevgiye inandığı takdirde Yay gerçek bir vericidir. Kendi çıkarlarını bir kenara bırakır ve karşısındakini mutlu etmek için elinden geleni yapar. Ancak hissettiği sevgi bittiğinde ve Yay bunu hissettiğinde ilişkiden gitme cesaretini ilk gösteren de o olacaktır.

Koç

Koçlar için aşkın hesap defteri tutulmaz. Aşkta boy ölçüşmezler. Aldıklarından çok daha fazlasını vermeye her zaman açıktırlar. Yeter ki sevsinler! Koçlar bu hırs ile zaman zaman tek taraflı bir aşkı uzun zaman sürdürebilirler. Vazgeçmeyi ve kaybetmeyi sevmeyen Koçlar bir ilişkiyi bitirmeye de gönüllü değillerdir.

Mutsuz olsalar dahi çıkış noktası ararlar. Çabuk pes etmezler. Kendilerini affettirmeyi, tekrar sevilmeyi beklerler. Uzun süreli ilişki yaşayan Koçlar için, aslında ilişkinin iplerinin çok öncesinden çekildiğini fark etmeleri olasıdır.

KOÇ BURCU VE AŞK

Koçlar bu dolup taştıkları aşkla sevdikleri kişileri hediyeler, sürprizlere boğarlar. Romantik tatil planları, kusursuz akşam yemekleri onların sürprizlerinin vazgeçilmezlerindendir.

Terazi

Bir Terazi aradığı partneri bulduğunda sonsuz sadakat ve mutluluk vadeder. Her ne olursa olsun, ilişki içinde bir Terazi’yi bağırıp çağırırken göremezsiniz. Kavgalardan kaçınan Teraziler kırmaktan ve kırılmaktan korkarlar. Tartışmaya çalışırken karşınızda bir duvar gibi hissiz duran Terazi sizi çıldırtabilir ancak bunu kötüye yormamalısınız. Bunu yapmasının nedeni tamamen size olan aşkı ve tutkusu!

TERAZİ BURCU VE AŞK

Sevdiği kişide her zaman en iyi yönleri gören Terazi bu yüzden kırılabilir. Aşık olduğunda pembe gözlükler takmaya başlayan bu burç, partnerine adeta hayrandır. Birini seven bir Terazi kolay kolay vazgeçmeyecektir.