Aşkın Victoria’s Secret Hali

Kendine güvenen kadınların favorisi Victoria’s Secret, Sevgililer Günü hediyesi almak için akla gelen ilk adreslerden biri. Sevgililer Günü’nün tematik renginden ilham alan Bombshell Intense; kırmızının güç, kuvvet, tutku ve cazibe gibi bütün özellikleriyle yeni sahiplerini bekliyor.





Sevdiğiniz herşeye duyduğunuz aşkı kutladığınız Sevgililer Günü için Victoria’s Secret’ın kırmızı-pembe-siyahtan oluşan, şık görüntüye sahip, ışıltılı şeritler, özel danteller ve ikonik pembe çizgi detaylı iç giyim koleksiyonuyla mutluluğunuzu daha da arttırırken; ister kendinize ister sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.









Aşkın hâkim olacağı Sevgililer Günü’nde bu günü güzelleştirecek bir hediye almak için Victoria’s Secret mağazalarına uğramayı unutmayın!