Aşkın Victoria’s Secret Hali

Kendine güvenen kadınların favorisi Victoria’s Secret, Sevgililer Günü hediyesi almak için akla gelen ilk adreslerden biri. Sevgililer Günü’nün tematik renginden ilham alan Bombshell Intense; kırmızının güç, kuvvet, tutku ve cazibe gibi bütün özellikleriyle yeni sahiplerini bekliyor.

Sevdiğiniz herşeye duyduğunuz aşkı kutladığınız Sevgililer Günü için Victoria’s Secret’ın kırmızı-pembe-siyahtan oluşan, şık görüntüye sahip, ışıltılı şeritler, özel danteller ve ikonik pembe çizgi detaylı iç giyim koleksiyonuyla mutluluğunuzu daha da arttırırken; ister kendinize ister sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.

Aşkın hâkim olacağı Sevgililer Günü’nde bu günü güzelleştirecek bir hediye almak için Victoria’s Secret mağazalarına uğramayı unutmayın!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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