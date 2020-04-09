Ayakkabı Nasıl Dezenfekte Edilir?

COVID-19 virüsü tüm dünyada bazı sağlık ve temizlik önlemleri almamıza yol açtı. Koronavirüs sürecinde evlerimizden çıkmıyoruz evet, ancak zaruri ihtiyaçlar için haftanın en az bir günü önlemlerimizle birlikte dışarı adım atmak zorunda kalıyoruz.

Maskemizi, eldivenlerimizi, gözlüğümüzü, şapkamızı taktık. Eve gelince hepsinden kurtulduk. Kıyafetlerimizi çamaşır makinesine attık. Peki ayakkabılar? Dışarıdan geldiğinizde ayakkabılarınızı dışarıda bekletmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Temizliğini de doğru yaptığınızdan emin misiniz?

Ayakkabılarınızı dezenfekte etmek için yapmanız gerekenler:

Ayakkabılarınızı dezenfekte etmek için özellikle tabanına alkol sıkmalısınız. Bunun için kolonyalardan ya da dezenfektan spreylerden yararlanabilirsiniz.

Bir başka dezenfekte yolu ise, evinizin girişinde tutacağınız bir temizleme kiti. Plastik bir kaba ya da kovaya içine çamaşır suyu eklenmiş su koyun. Yanında da bir bez bulundurun. Hazırladığınız bu çözeltiyi dışarıdan geldikten sonra bez yardımıyla ayakkabınızın tabanında ve yüzeylerinde gezdirin. Çamaşır suyunun dezenfekte işlevi görmesi için yüzeyde 10 dakika kalması gerektiğini unutmayın.

Ayakkabılarınızı ıslattıktan sonra kurutmayın. Bunun yerine ayakkabılarınızı ters çevrilmiş bir şekilde evin dışarısında kurumaya bırakın.

Kapak fotoğrafı: @oliviafaeh