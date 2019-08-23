Ayça Ayşin Turan | Marie Claire Ağustos 2019

Ayça’yla ilk kez bir araya geliyoruz. Samimiyeti ve içtenliği sayesinde sohbetimiz o kadar keyifli geçiyor ki, ikimiz de bitsin istemiyoruz. Onu tanımak güzel! Son olarak Hakan: Muhafız’da izlediğimiz güzel oyuncuyu tanıdığınızda siz de çok seveceksiniz.
Ağustos sayımız tüm bayilerde.
Ben daha gerçekçi hedeflerim olması taraftarıyım. Hayal kurmayı seviyorum ama hedefe odaklı ilerliyorum.
Röportaj: Gözde Eyibilir, Fotoğraflar: Mehmet Erzincan, Moda Editörü: Ceylan Atınç
Saç: Burhan Çılgın
Makyaj: Ali Rıza Özdemir/ Ali Rıza Özdemir Studio
Fotoğraf Asistanı: Emre Karataşoğlu
Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay,
Sıla Aydın, Pınar Bayraktaroğlu
Video: Aytek Erdem, Semih Ergün
Mekân: Tuzla Yat Kulübü