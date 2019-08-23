Ayça Ayşin Turan | Marie Claire Ağustos 2019

Ayça’yla ilk kez bir araya geliyoruz. Samimiyeti ve içtenliği sayesinde sohbetimiz o kadar keyifli geçiyor ki, ikimiz de bitsin istemiyoruz. Onu tanımak güzel! Son olarak Hakan: Muhafız’da izlediğimiz güzel oyuncuyu tanıdığınızda siz de çok seveceksiniz.

Ağustos sayımız tüm bayilerde.

Ayça Ayşin turan

Body: ESTEBAN CORTAZAR/ BEYMEN | Küpe: MON REVE | Bilezikler: JUJU | Kemer: MONSE

Ben daha gerçekçi hedeflerim olması taraftarıyım. Hayal kurmayı seviyorum ama hedefe odaklı ilerliyorum.

Röportaj: Gözde Eyibilir, Fotoğraflar: Mehmet Erzincan, Moda Editörü: Ceylan Atınç

Saç: Burhan Çılgın

Makyaj: Ali Rıza Özdemir/ Ali Rıza Özdemir Studio

Fotoğraf Asistanı: Emre Karataşoğlu

Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay,

Sıla Aydın, Pınar Bayraktaroğlu

Video: Aytek Erdem, Semih Ergün

Mekân: Tuzla Yat Kulübü