Ayça Ayşin Turan | Marie Claire Ağustos 2019

Ayça’yla ilk kez bir araya geliyoruz. Samimiyeti ve içtenliği sayesinde sohbetimiz o kadar keyifli geçiyor ki, ikimiz de bitsin istemiyoruz. Onu tanımak güzel! Son olarak Hakan: Muhafız’da izlediğimiz güzel oyuncuyu tanıdığınızda siz de çok seveceksiniz.

Ağustos sayımız tüm bayilerde.

Ayça Ayşin turan
Body: ESTEBAN CORTAZAR/ BEYMEN | Küpe: MON REVE | Bilezikler: JUJU | Kemer: MONSE

Ben daha gerçekçi hedeflerim olması taraftarıyım. Hayal kurmayı seviyorum ama hedefe odaklı ilerliyorum.

Röportaj: Gözde Eyibilir, Fotoğraflar: Mehmet Erzincan, Moda Editörü: Ceylan Atınç

Saç: Burhan Çılgın
Makyaj: Ali Rıza Özdemir/ Ali Rıza Özdemir Studio
Fotoğraf Asistanı: Emre Karataşoğlu
Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay,
Sıla Aydın, Pınar Bayraktaroğlu
Video: Aytek Erdem, Semih Ergün
Mekân: Tuzla Yat Kulübü

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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