Ayna Selfiesi Çekeceklere Poz Önerileri

Harika bir kombininiz olduğuna ancak çevrenizde sizi çekecek kimse olmadığında kurtarıcınız olan ayna selfieleri, günümüzde sosyal medyanın da favorilerinden.

Çektiğiniz ayna selfiesinin 2003 yılından bir Myspace karesi gibi değil de; profesyonel bir Instagram karesi gibi durmasını istiyorsanız; bu önerilere kulak verin…

Selfie Squatı

View this post on Instagram

✌🏾

A post shared by Ellie (@slipintostyle) on

Ayna tüm görünümünüz için yeterince uzun değilse; siz squat pozisyonuna geçin!

Çabasız

View this post on Instagram

Matching with my flowers 💐

A post shared by Aimee Song (@aimeesong) on

Ardı ardına kaç poz verdiğiniz önemli değil; önemli olan en soğukkanlı karenizi seçmeniz.

Bakım Selfiesi

Kim bir rahatlama anını sevmez ki?

Telefon kabı yüzünüzü kapasın

View this post on Instagram

@musierparis With cream on top pls 🍦

A post shared by Amy Julliette Lefévre (@lefevrediary) on

Tüm selfielerde yüzünüz gözükecek diye bir şey yok! Kombininize odaklanılmasını istiyorsanız; telefonunuz yüzünüzün yerinde yer alabilir.

Dış mekan ayna selfiesi

Kusursuz ışık için bu karede TikTok kullanabilirsiniz.

Güneşi kullanın

View this post on Instagram

don’t throw shade just focus on your shine

A post shared by Bridget (@bridget) on

Güneşin odanıza vurma şeklini ayarlayın, ve işte hazırsınız!

Dikiz aynası selfiesi

Özellikle seyahatlerinizde daha da anlamlı olacaktır.

Merdiven selfiesi

Bu fikrin fotoğraflarınıza boyut katacağı bir gerçek!

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.