Ayna Selfiesi Çekeceklere Poz Önerileri

Harika bir kombininiz olduğuna ancak çevrenizde sizi çekecek kimse olmadığında kurtarıcınız olan ayna selfieleri, günümüzde sosyal medyanın da favorilerinden.

Çektiğiniz ayna selfiesinin 2003 yılından bir Myspace karesi gibi değil de; profesyonel bir Instagram karesi gibi durmasını istiyorsanız; bu önerilere kulak verin…

Selfie Squatı

Ayna tüm görünümünüz için yeterince uzun değilse; siz squat pozisyonuna geçin!

Çabasız

Ardı ardına kaç poz verdiğiniz önemli değil; önemli olan en soğukkanlı karenizi seçmeniz.

Bakım Selfiesi

Kim bir rahatlama anını sevmez ki?

Telefon kabı yüzünüzü kapasın

Tüm selfielerde yüzünüz gözükecek diye bir şey yok! Kombininize odaklanılmasını istiyorsanız; telefonunuz yüzünüzün yerinde yer alabilir.

Dış mekan ayna selfiesi

Kusursuz ışık için bu karede TikTok kullanabilirsiniz.

Güneşi kullanın

Güneşin odanıza vurma şeklini ayarlayın, ve işte hazırsınız!

Dikiz aynası selfiesi

Özellikle seyahatlerinizde daha da anlamlı olacaktır.

Merdiven selfiesi

Bu fikrin fotoğraflarınıza boyut katacağı bir gerçek!