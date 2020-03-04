Ayrılığa Giden 5 Yol

Ayrılık hemen her ilişki için sancılı ve zor bir süreç. Ancak sevginin, saygının ve tahammülün bittiği noktada da sonlar kaçınılmaz olabiliyor.

Peki ayrılığa gelene kadar düşüncelerimiz hangi aşamalardan geçiyor? Ayrılığın aşamaları neler?

Tennessee Üniversitesi tüm bu soruların cevabını merak ederek bir araştırma yapmış ve ilişkinlerin ayrılma sürecinde ortak olarak yaşanan beş aşamayı belirlemiş.

Ankete dahil olan 3.000 katılımcının yarısından fazlasının vardığı sonuç gösteriyor ki, insanlar ayrılık zamanı olarak yeni yıl ve sevgililer günü gibi özel günlerin geçmesini bekliyorlar. Yaz aylarına girmeden önce ayrılmak, insanlarda yeni mevsimle taze bir başlangıç yapma isteği uyandırıyor.

ayrılık süreciyle nasıl başa çıkılır?

Gelin ayrılığın beş aşamasına göz atalım:

1.Karar öncesi farkındalık evresi

Henüz ayrılık fikri aklınızda yoktur. Ancak ilişkinizde artık eski kıvılcımın olmadığının farkına varmaya başlamışsınızdır. Sevgilinizin eskiden gülerek karşıladığınız bazı huyları artık sinir bozucu bir hale gelmeye başlamıştır ve kendinizi onunla bu durumun ne kadar süreceğini düşünürken bulursunuz.

2.Gerçeklerle yüzleşme

Bu evrede artık mutlu masal baloncuğunuzun artık eskisi gibi gerçek olmadığını fark edersiniz. Bitmesi gerektiğinin düşüncesi zihninizde gerçekçi bir şekilde belirmiştir.

3.Ruhsal olarak hazırlanma süreci

Bu aşama artık onsuz hayatın nasıl olacağına dair kendinizi hazırlamaya başladığınız aşama. İletişimi minimum seviyede tutmaya başlarsınız. Onsuzluğa alışma denemeleri yer yer üzücü olsa da bir yandan nasıl bir konuşma yapacağınızı belirlersiniz. Karşınızdaki kişinin duygularını incitmeden, saygıyı elden kaybetmeden bunu nasıl yapacağınızın yollarını ararsınız.

bir ilişki nasıl bitirilir?

4.Eyleme dökme

İletişimi azalttınız, eski hevesli ve mutlu tavrınızla karşınızdaki kişiye “bir şeyler yolunda gitmiyor” mesajını bir süre verdiniz. Artık konuyu daha da uzatmadan o konuşmayı yapma vakti.

5.Kararın arkasında durma

Belki de ayrılığın en zor aşaması!Alışkanlıklar, o ilk zamanki sevginin size hissettirdikleri, anılar… Tüm bunlar zihninizde “yanlış mı yaptım” sorusunu uyandırabilir. İşte ayrılığın bu aşamasından da güçlü ve kararlılıkla çıkarsanız yeni başlangıçlara hazırsınız demektir.