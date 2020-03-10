“Ayrılsak da Beraberiz” Diyen Burç Eşleşmeleri

Bir türlü ayrılamayan çiftleri bilirsiniz? Birbirlerinden kopmaları çok zordur. Dönüp dolaşıp araya yıllar dahi girse birbirlerine çekilirler. Tutkuları, birbirlerine verdikleri değer, yaşanmışlıklar onlar için özeldir ve bu nedenle aradaki bağ bir türlü tamamen kopamaz.

Bu kulağa romantik gelse dahi yeni başlangıçları ve ileriye bakmayı zor hale getirebilir. Özellikle “birbirinden kopamama” döngüsüne girmiş üç burç çifti var ki, öğrenince çok şaşıracaksınız. Çevrenizde bu burç eşleşmelerinden bir çift olduğuna adımız gibi eminiz.

İşte “ayrılsak da beraberiz” diyen burç çiftleri:

İkizler ve Yay

Biri hava biri ateş elementi. Haliyle tutku kaçınılmaz. İkizler ve Yay birbirine karşı yoğun istek, merak ve arzu duyar. Birlikte kusursuz bir uyumları vardır. Haliyle bu da ayrılıkları zorlaştırır.

İki burç da meydan okumalardan hoşlanır. Heyecansız ve hatta sıkıcı ilişkiler onlara göre değildir. Bu yüzden de sürekli olarak birbirlerine çekilirler.

AŞKTA EN UYUMLU BURÇLAR

Bu çiftin gel-gitler yaşaması olasıdır. İkizler ve Yay ilişkisinde iki tarafın da bir ayağı ilişkinin dışarısında, sanki her an gidebilirmiş gibi hissettirir. Anlayacağınız İkizler ve Yay ayrılsa ve bir daha birlikte ilişkiye başlamasalar dahi birbirlerine doğru çekilme eğilimindedirler.

Yengeç ve Akrep

Aynı elemente sahip burçlar arasında güçlü aşklar yaşandığı düşünülür. Bunun en iyi kanıtlarından biri de Yengeç ve Akrep ilişkileridir. Romantik Yengeç aradığı sevgiyi ve tutkuyu en iyi Akrep partnerinde bulur. Bu ikilinin birbirinden ayrılması bir hayli zordur.

BİRBİRİNDEN AYRILMASI ZOR OLAN BURÇLAR

Bu çiftin yollarını tamamen ayırabilecek konu sadakatsizliktir. Ancak ortada bir sadakatsizlik olmadığı takdirde yollarının sürekli olarak kesişmesi kaçınılmazdır. Toksik bir ilişki olarak hatırlamadıkları sürece, ayrılsalar dahi “en büyük aşkları” olarak birbirlerini sık sık anacaklardır.

Terazi ve Balık

Terazi ve Balıklar burçlar aleminin en romantikleri arasında gösterilirler. Her iki burç da aşka aşıktır. Gerçek aşkın ve o doğru kişinin varlığına inanarak eski filmlerdeki gibi aşklara özenirler ve hayatlarında onunla karşılaşmayı beklerler.

AŞKA AŞIK EN ROMANTİK BURÇLAR

Terazi ve Balık birleştiğinde ayrılık söz konusu olsa dahi bunu kabul edemezler. Bir gün bir şeylerin yoluna girmesinin, uzlaşmanın umuduyla yaşarlar. Birbirlerinin kalplerinde olsalar dahi ilişki tanımsız kalabilir. Gitmenin de kalmanın da zor olduğu bir ilişki yaşar Terazi ve Balıklar. Bir gün geri dönme umuduyla kapıları tamamen kapatmamak için ilişkileri genelde arkadaşlıkla son bulur.