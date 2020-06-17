Babalar Günü Ruhunu Yansıtan En İyi Filmler

Babalar Günü’nü ailece keyifli bir film izleyerek geçirmeye ne dersiniz? Temasında baba-evlat sevgisini bulunduran filmleri sizler için listeledik. Çerezlerinizi hazırlayın ve seyrin tadını çıkarın!

# Instructions Not Included (2013)

Meksika yapımı film, dublörlük yapan Valentin’in bir gün kapısında babası olduğu iddia edilen bir bebekle karşılaşmasını ve aralarında gelişen baba-kız ilişkisini konu ediniyor.

Bu filmin bir uyarlamasını yapan Tolga Çevik’in “Sen Benim Herşeyimsin” yapımını da izleyebilirsiniz.

IMDb puanı: 7,5

# Interstellar (2014)

Christopher Nolan’ın bol ödüllü bilim kurgu yapımı Interstellar elbette listemizde yer almalıydı. Bu filmi bir kez daha izlemek için Babalar Günü oldukça uygun.

IMDb puanı: 8,6

# Daddy Day Care (2003)

Babanızla birlikte nostaljik Eddie Murphy mizahına ne dersiniz? İşlerini kaybeden iki mükemmel babanın yuva açmaya karar vermesiyle eğlenceli anlar da kaçınılmaz olur!

IMDb puanı: 5,6

# Logan (2017)

Hugh Jackman’ı son kez Wolverine olarak izlediğimiz film aksiyon seven babalar için biçilmiş kaftan.

IMDb puanı: 8,1

# The Pursuit of Happyness (2006)

Adeta bir klasik! Will Smith ve oğlu Jaden Smith’in rol aldığı film, eşi tarafından terk edilen ve ardından evden atılan bir babanın oğlu için verdiği yaşam mücadelesini içtenlikle anlatıyor.

IMDb puanı: 8,0

# Mamma Mia! (2008)

Babasız büyüyen Sophie, annesinin mektuplarını karıştırarak mektup sahipleri arasında babasını bulmayı umar ve 3 adamı düğününe davet eder! Bu keyifli müzikal yapımda Merly Streep oyunculuğu izlemek de cabası.

IMDb puanı: 6,4

# Father of the Bride (1991)

Evlenmeye karar veren küçük kızını bırakmakta zorlanan aşırı korumacı bir babanın keyifli hikayesi yüzünüzü güldürecek.

IMDb puanı: 6,5

# Definitely, Maybe (2008)

Ebeveynleri ayrılma aşamasındayken genç kız babasına annesiyle nasıl tanıştıklarını sorar. Baba, bu hikayeyi eğlenceli bir oyun şeklinde anlatır. Ona birden fazla hikaye anlatır ve hangisinin annesiyle başlayan hikayesi olduğunu bulmasını ister.

IMDb puanı: 7,1

# Fathers and Daughters (2015)

Muhteşem oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, eşini trafik kazasında kaybeden yazar bir babanın kızıyla hikayesini konu alıyor. Yıllar sonra, kızının çocukluktan gelen travmalarla yüzleşmesi baba için bir hayli zorlayıcı olacaktır.

IMDb puanı: 7,1

# The Descendants (2011)

Eşi geçirdiği kazanın ardından yaşam destek ünitesine bağlanan bir baba, çocuklarını yanına alarak bir tatile çıkar ve burada kızlarıyla yeniden bağ kurma fırsatı yakalar.

IMDb puanı: 7,3

# Like Father (2018)

Genç bir kadın düğün günü terk edilir. Ve balayına tıpkı kendisi gibi işkolik ve ailesine karşı sorumsuz babasıyla birlikte çıkar. Bu durum, ikisi için de bambaşka bir tecrübe haline gelir.

IMDb puanı: 6,1

# Mrs. Doubtfire (1993)

Elbette bir Babalar Günü listesinin olmazsa olmazı! Film, ilginç İngiliz dadı Bayan Doubtfire’a hayat veren Robin Williams’ın, çocuklarına yakın olmak ve onlara bakabilmek için yapabileceklerini eğlenceli bir dille anlatıyor.

IMDb puanı: 7,0

# Big Fish (2003)

Tim Burton’ın bu ikonik yapımı, babası ölüm döşeğinde olan bir adamın fantastik hikayelerle babasını yeniden keşfedişini etkileyici bir dille anlatıyor.

IMDb puanı: 8,0

# Gifted (2017)

Bu önerimizde ise yeğenine babalık yapmak durumunda kalan bir adamın hikayesini Chris Evans başrolünde izliyoruz.

IMDb puanı: 7,6

BONUS: Animasyon sevenler için de Finding Nemo ve The Lion King efsanelerini listemize eklemeden edemedik!