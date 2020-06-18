Babalar Gününde Onu Ne Kadar Önemsediğinizi Hissettirin

Babalar gününde babanıza uygun fiyatlı bir iPhone SE’nin avantajından yararlanarak bir de Apple Watch alabilirsiniz. Babanıza daha yakın olmak için ikisi bir arada.

Apple Watch Bu Babalar Günü’nde babanıza sağlıklı bir yaşam sürmesi için aktif kalmasına, motivasyonunu yüksek tutmasına ve bağlantıda kalmasına yardımcı olacak özelliklerle dolu mükemmel cihazı hediye edin.



Apple Watch sahip olduğu tüm özelliklerle daha sağlıklı bir yaşam için ilham veriyor. Kalp atış hızınızı takip ediyor ve yolunda gitmeyen bir şey olduğunda size haber veriyor. Bulunduğunuz ortamdaki ses seviyesi işitme duyunuzu etkileyecek noktaya çıktığında sizi uyarıyor. Dilerseniz Nefes, Kalp Atış Hızı ve Gürültü gibi komplikasyonları gün boyunca gözünüzün önünde olmaları için saat kadranınıza da ekleyebiliyorsunuz. Bu saat, size gerçekten iyi bakan ilk saat. Babanızın kalbinden geçenleri okuyor. Apple Watch Series 5, EKG uygulaması ile tek kanallı bir elektrokardiyografininkine benzer EKG sonuçları sunuyor. Giyilebilir bir aygıt için bu büyük bir başarı. Böylece doktorlar kritik bir bilgiyi görebiliyor, sizin de içiniz rahat ediyor.

Yüksek veya düşük kalp atış hızı ve düzensiz kalp ritmi ciddi bir sorunun habercisi olabilir. Fakat pek çok insan semptomları tanımadığı için bu semptomların altında yatan sebepleri fark etmiyor. Apple Watch Series 5, Kalp Atış Hızı uygulaması ile kalbinizi takip ediyor ve herhangi bir düzensizlik tespit ettiğinde size bildiriyor. Böylece siz de hemen önleminizi alıp doktorunuza danışabiliyorsunuz.

Ona kulak kesilin. Ses seviyeleri, siz farkına varmadan işitme duyunuzu etkileyebilecek noktalara ulaşabilir. Kalabalık uğultusu veya makine sesleri sizin için risk oluşturabilecek bir düzeye çıktığında Gürültü uygulaması bunu algılıyor. Bu sayede siz de o ortamdan ayrılmayı veya bir tıkaç kullanmayı tercih ederek kulaklarınızı koruyabiliyorsunuz.

Bir nefes kadar yakın olun. Gün içinde bazı anlarda durup rahatlamaya ve farkındalığınızı artırmaya vakit ayırmanız stresinizi azaltmaya ve genel sağlık durumunuzu iyileştirmeye çok yardımcı olabilir. Nefes uygulaması bir dizi sakinleştirici nefes egzersiziyle hem rahatlamanızı hem de dengenizi korumanızı sağlıyor. Dilerseniz uygulamayı saat kadranı olarak da ayarlayıp ona dilediğiniz an erişebiliyorsunuz.

Daha kişisel Sağlık uygulaması. Daha sağlıklı bilgiler.iPhone’daki Sağlık uygulaması ile sizin için en önemli bilgilere erişmek her zamankinden daha kolay. Ayrıca sağlık verilerinizin zaman içindeki değişimiyle ilgili otomatik olarak oluşturulmuş özetleri de görebiliyorsunuz.

Düşme algılama. Apple Watch Series 5 düştüğünüzü tespit edebiliyor. Böyle bir durum meydana geldiğinde düşme uyarısı sayesinde doğrudan saat ekranından acil servisleri kolayca arayabiliyor veya uyarıyı kapatabiliyorsunuz. Eğer 60 saniye boyunca tepki vermezseniz acil durum araması otomatik olarak gerçekleşiyor. Ardından acil durumlarda ulaşılmasını istediğiniz kişilere konumunuzu da içeren bir bildirim gönderiliyor.

Acil SOS. Yardım için arama yapamayacak durumdaysanız Apple Watch bunu sizin yerinize yapıyor. 112’yi arıyor, acil durumlarda ulaşılmasını istediğiniz kişilere bildirim gönderiyor, mevcut konumunuzu iletiyor ve acil durum personeli için Tıbbi Kimlik kartınızı ekranda gösteriyor.