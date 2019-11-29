Bade İşçil | Aralık 2019

Kapağında Bade İşçil’in yer aldığı aralık sayımız yarından itibaren tüm bayilerde!

“Bu onunla ikinci buluşmamız. İlk tanıştığımızda da bana aynı samimiyeti hissettirmişti. Fakat bu kez çok daha içten bir sohbet olduğunu itiraf etmeliyim. Çok klişe olsa da söylemeden geçemeyeceğim… Bir insanın iç güzelliği yüzüne yansıyor. Bade’yi anlatacak en doğru cümle de bu! Güzel oyuncuyla son projesi, anneliği ve sevgiyi konuştuk. Eminim okuyunca siz de benim gibi hissedeceksiniz!”

BLUZ: NETWORK
HIRKA: FARAWAY/ BEYMEN
ETEK: MAXMARA
KEMER: DIOR
ELDİVEN: BEYMEN CLUB
ÇORAP: CALZEDONIA
AYAKKABI: DIOR

Genel Yayın Yönetmeni: Hande Tokmak, Röportaj: Gözde Eyibilir, Fotoğraflar: Erdi Doğan, Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen, Saç: İbrahim Zengin, Makyaj: Melis İlkkılıç, Fotoğraf Asistanı: Caner Çağbaş, Moda Editörü Asistanları: Zeynep Yalçın, Tuğba Kuşkıran, Video: Cem Göksoy

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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