Bahar Ayları İçin En İdeal Pantolon Modelleri

Deriler, asimetrik kesimler, yüksek bel jean’ler… Bütçeniz ne olursa olsun, bahar ayları için en ideal pantolona ulaşmanız çok kolay. Çünkü seçenekler düşündüğünüzden çok daha fazla!

İlham verici sokak stillerinden de yola çıkarak, sahip olmanız gereken pantolon modellerine göz atmaya ne dersiniz?

Deri Pantolonlar

Bella Hadid’in deri pantolon kombini





Deri pantolon devri bu sezon da yükselişini sürdürüyor ve bahar aylarının vazgeçilmezi olmak için iddiasını ortaya koyuyor. Kombin önerileri için aşağıda gezinmeyi unutmayın.

Asimetrik Kesim Pantolonlar

Gigi Hadid

Pantolon söz konusu olduğunda risk almaya yabancı olmayan Gigi Hadid, bu trendin öncüsü sayılabilir. Benzersiz bir kesimle, bu görünümün hakkını verdiğini söyleyebiliriz.

Yüksek Bel Jean

Emma Roberts

Bu klasik kesimin yıllarca bizimle olacağı kesin. Sağladığı garantici şıklığı, tıpkı bizim gibi Emma Roberts da çok seviyor.

Kısa Paça Siyah Jean



Bella Hadid

80’lerden kalma bir etkiyle gardırobunuzu şenlendirmeye ne dersiniz? Kombinlemesi en kolay parçalardan ne de olsa!

Pensli Yüksek Bel Pantolon

Rahat kesim yüksek bel pantolon, gelen yeni güncellemeler hariç 2015’te görülen eğilimini hatırlatıyor. Bu modele yeniden şans vermeye hazır mısınız?

Desenli Pantolonlar

Baskıları görünümünüze karıştırmak için asla yanlış bir zaman yoktur. Bu bahar, desenli pantolonların tadını çıkarmak için heyecanlı mısınız?