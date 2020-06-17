Sağlıklı ve Pürüzsüz Dudaklar İçin En İyi Dudak Balsamları

Acıyı hissediyor musunuz? Yanan, acıyan, kızarmış dudaklar…

Neredeyse dört mevsim boyunca ensemizde olan bu his, kuruyan dudaklarımız için de harekete geçmeye teşvik ediyor bir yandan. Bu nedenle, işe yarar adımlar atmak ve yazı sağlıklı, pürüzsüz dudaklarla geçirmek için dudak balsamlarını el altında tutmak şahane olacak.

Bu gerçekten en gerekli adımlardan! Dudakları nemlendirmek ve iyileştirmek için mentol ve okaliptüs gibi bileşenlere sahip balsamlar hayat kurtarmaya hazır. İsterseniz renk veren ilaçlı balsamlardan tercih edip güzellik görünümünüzden de ödün vermeyebilirsiniz.

İşte özellikle de sıcak yaz günlerinde rahatça kullanabileceğiniz dudak balmları.

Burt’s Bees Beeswax Lip Balm

En etkili dudak balmları

Basit ve etkili. basit. Bu ürünü sevme nedenlerimizden biri de; sıfır parlaklık etkisi ve şekerli bir tadının olmaması.

Clarins Instant Light Lip Comfort Oil

Nemlendirir, süper bir parlaklık kazandırır, vanilyalı kokusuyla da gün boyu etkisini sürdürür.

Maybelline New York Baby Lips

En Çok tercih edilen dudak balsamlarından

En çok satan dudak balsamlarından olan bu ürün, işe yarar formülüne ilave olarak ipeksi dokusuyla gün boyu yapışkanlık hissi vermeden dudakları korur.

Eos Lip Balm Smooth Sphere

Bu küreler sevimli olduğu kadar güçlü formülüyle de vazgeçilmezlerden. Hafif hissetmeyi sağlayan yapısı, formülündeki jojoba yağı, shea yağı ve E vitamini sayesinde de dudakları pürüzsüz kılar ve nemlendirir.

Jack Black Intense Therapy Lip Balm

Geride parlaklık bırakmadan dudakları nemlendirir, makyajınıza başlamadan önce dudaklarınıza uyguladığınızda da en ideal hazırlığı yapmış olursunuz.

Lanolips 101 Ointment Multipurpose Superbalm

Sadece kuru, çatlak dudaklarda ve vücudun herhangi bir yerinde çatlak alanlarında harikalar yaratmakla kalmaz, aynı zamanda hafif bir yapıya sahiptir, yapışkan değildir. İpeksi parlaklığa sahip dokusu da artısı.

Nuxe Paris Reve De Miel Ultra Nourishing Lip Balm

Özel formülü sayesinde dudaklarınızda asla yağlı bir his bırakmaz. Yüksek nemlendirme etkisi, çatlamış ve kurumuş dudaklar için bire bir.

Shiseido Sun Protection Lip Treatment SPF 35

Güneşten korunmayı bu kadar ciddiye alan bir markadan beklenen bir ürün elbette. Bu şık küçük tüp, hem kimyasal hem de fiziksel korumanın karışımı sayesinde güçlü bir SPF 35 içerir.

Kiehl’s Butterstick Lip Treatment

SPF etkili bakım kremlerinden

Kiehl’ın Butterstick Dudak Bakımı beş renk tonuna sahip. Renkli bir dudak bakımı arayanlar için ideal bir seçenek. SPF 25 ve limon kabuğundan antioksidanlar içerir.

Blistex Lip Medex

Mükemmel bir ruj astarı. Nemlendirir ve sert rüzgarlardan dudaklarınızı korur.