Biliyorsunuz ki 21 Şubat itibariyle Güneş Balık burcunda! Hazır Güneş Balık burcuna geçmişken, bu burcun en öne çıkan stil ve hayatlarına dair detayları sizin için listeledik. İşte Balık burcu kadınının güzellik ve aşk sırları:

Stilleri

balık burcu kadını stili

Gezegeniniz Neptün sayesinde eğlenceli, renkli ve feminen bir stiliniz var. Özellikle açık renklerden, desenlerden ve üç boyutlu dokulardan korkmuyorsunuz. Tıpkı burcunuzun ünlü ve güzel temsilcileri Karolina Kurkova, Natalia Vodianova ve Dakota Fanning ya da Rihanna gibi…

Stil ikonu

balık burcu kadını rıhanna

Tabii ki kırmızı halıda cesur seçimlerine bayıldığımız Rihanna!

İmza kokunuz: Issey Miyake’s L’Eau d’Issey

balık burcu kadını parfümü

Hafif ve feminen kokular; tarzınızı daha da vurgulamanızı sağlıyor. Ne sizin ne de stilinizin önüne geçmeyecek bu kokular, ferah duruşunuzu da vurguluyor. Tıpkı Issey Miyake’s L’Eau d’Issey kokusunda olduğu gibi…

Spor

jessıca bıel / Instagram

Su grubunun değişken burcusunuz. Vücut tipiniz gereği çok fit olabilirsiniz ancak duygusal yönünüzü yemekle beslediğinizden kilo almanız oldukça kolay olabilir. Kardiyo işlevi gören sporlar tam sizlik olabilir. Ayrıca spor yaparken rahatlamanız da gerekiyor. Tüm düşüncelerinizi kafanızdan silecebileceğiniz yüzme, tam size göre.

Dekorasyon

Balık burcu kadını, aynı zamanda sanatçı ruhunu da besleyecek romantik dekorasyonlardan hoşlanır. Keskin yapıda olmayan objeler, romantik mumlar, yumuşak renkler… Evinizin dizaynı kadar rahatlığı da önemlidir, zira Balık burcu evcimen bir bir burçtur. Ahşap tonlarındaki evler tam size göre.

Seyahat

Özellikle yeme içme konusuna fazlasıyla düşkünsünüz. Yeni lezzetler tadıp, romantik gezintiler yapabileceğiniz tarihi dokusuyla İtalya; tam size göre!

Romantizm ve tarihi dokuyu bir arada bulabileceğiniz Prag da tam sizlik diğer seçeneklerden biri.

Makyaj

grace elızabeth

Abartılı makyajdan kaçınıyorsunuz ancak yüzünüzde tek bir noktayı vurgulamak çok hoşunuza gidiyor; bir tek dudaklar ya da gözler gibi! Cilt makyajı olmazsa olmazlarınız arasında. Kusursuz bir cilde güzellik konusunda oldukça önem veriyorsunuz. Tıpkı Grace Elizabeth ya da Rihanna gibi!

Renkler

balık burcu renkleri

Mavinin ve yeşilin tüm tonlarından somon rengine uzanan skala; tam balık burcuna göre!

Aşk

jessıca bıel ve justın tımberlake

Aşk hayatında tam bir romantiksiniz ancak bu durum yanlış anlaşılmasın, fazlasıyla çapkınsınız! Beğendiğiniz kişi kolayca dikkatinizi çekse de; dikkatinizin dağılması da bir o kadar kolay. Sizi elde tutmak oldukça zor olsa gerek!

Ancak hayatınızı adayacağınız kişi eğlenceli ve değişkenliği birbirine karıştırmamalı. Değişken olmayan; kararlı ve olgun ruh yapısındaki kişiler ilginizi çekiyor.



Yeme-İçme

Olumsuzluklardan kolayca etkileniyor, depresif bir yapıya bürünebiliyorsunuz. Teselliyi ise yemekte arayan bir yapınız var. Bu nedenle çevrenizde sürekli olarak sağlıklı atıştırmalıklar ve bitki çayları bulundurmaya özen gösterin.

Damak tadı olarak ise bu deniz ürünlerinin karbonhidrat ile bir araya geldiği mönüler ilginizi çekiyor. Deniz ürünleri ile yapılan iyi bir makarna ve bir kadeh şarap ile kendinizden geçebilirsiniz. Akdeniz mutfağı tam size göre!