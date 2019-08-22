Denemeniz Gereken 2019 Balyaj Modelleri

Geçmiş yıllarda çok revaçta olan ombre saçlar yerini doğal uygulanmış balyaja bırakmış gibi görünüyor; çünkü bilirsiniz hepimiz yumuşak geçişli ombre hayalleri kurarak kuaför salonlarına gittik. Fakat bazılarımız ombreyle büyük problemler yaşadı- kahverenginden birden sarıya dönen saç tutamları gibi…

Peki, Ombre mi, Balyaj mı?

Ombre ve balyaj çok benzer görünmelerine rağmen aslında ikisi de farklı metodlardır; kendi isteklerinize göre hangisinin size hitap ettiğini daha kolay anlamanız için ombre ve balyaj arasındaki farkları listeledik.

Ünlülerin favorisi olan balyaj, doğal görünümlü vurgulamalar elde etmek için harika bir yöntem. Yazın enerjinisi her daim üzerinizde taşımaya yardımcı olacak bu teknik, güneş ışıltılarıyla dolaşıyormuşsunuz gibi hissettirecek.



Doğru Balyaja Adım Adım

Doğru ürünler kullanılmaz ve adımlar izlenmezse veya ürün çok çabuk durulanırsa, saçlar düzgün şekilde istenilen görünüme kavuşmayabilir ve turuncu bir renk ortaya çıkar. İşin uzmanı bunu saç tipinize ve renginize göre doğru şekilde ayarlamalıdır. Balyajınızın düzensiz göründüğünü düşünüyorsanız, bu yanlış uygulama ve yerleştirmeden kaynaklanıyor olabilir. Unutmayın ki, Balyaj bir sanattır, o yüzden ya bir profesyonele gidin ya da evde denemeden önce birçok öğretici videoyu izlediğinizden emin olun.

Balyaj tekniği nedir?

Öncelikle, balyaj bir tekniktir. Ombre de saçtaki renk değişimidir. Balyaj diye bir saç rengi yoktur, balyaj ombre görünümüne ulaşmanın tekniğidir.

Bundan daha da kolay bir şekilde açıklamak gerekirse, Fransızca bir sözcük olan balayage “süpürmek” anlamına gelir. Balyaj tekniği de saça oryal veya renk açıcıların süpürme tekniği ile uygulanmasıyla elde edilir.

Balyaj uygulanırken folyo kullanılması gerekmez

Balyaj tekniği gölgelendirme tekniğine çok benzer gibi dursa da ikisi arasından temel bir fark var; Gölgelendirme saç dibinden başlayıp uca doğru yapılır, balyaj ise saç ucundan başlayıp saç dibine doğru azalarak gider. Balyaj genelde saça direkt olarak uygulanır fakat gölgelendirme boyanan saç tutamına folyo sarılarak yapılır.

Özellikle de ısının altına oturuyorsanız folyo saçınıza çok daha aydınlık bir renk verecektir. Ama eğer folyo kısmını atlarsanız -çoğu saç stilisti balyaj uygularken atlar- oksijen zamanla saçınızdaki açıcıyı oksitler ve sonuç olarak saçınızda kuruyan renk çok da aydınlık olmaz. Saçın rengini folyosuz açmak çok daha hızlı ve kolaydır, bu yüzden çoğu kuaför balyaj yapmayı daha çok sever. Fakat bazen folyosuz renk çok açılmayacağından daha güçlü oryaller kullanılmaya başlandı.

Bundan 5-6 yıl önce birkaç ünlü isim uçlarda sarı, diplerde ise kopkoyu bir rengi olan saçlarla belirmişlerdi ve bu dip boyası gelmiş efekti veren görüntü ombrenin itibarını çok zedelemişti. Çünkü çoğu kişi bunu ombre sanıyordu fakat ombrede bulunan karamel tonlarındaki yumuşak geçiş bu görünümde bulunmuyordu.

Ombre aslında çok güzel olabilir, sadece o orta ton geçişini iyi ayarlayabilmek gerekir. Koyudan açığa geçişi yumuşatabilmek bu görüntüyü tamamlayan faktördür.

Ombre saç rengi, balyaj ise ombreye ulaşmak için uygulanan tekniktir. Bu farkı öğrendiğimize ilham almanız ve bir sonraki kuaför randevunuz için heyecanlanmanızı sağlayacak birkaç balyaj örneğini buraya bırakalım.

Balyaj En İyi Seçenek Mi?

2010’dan beri folyo vurgularının tükenmekte olduğunu düşününce ve bu uygulamanın 80’lerin görünüşünü yansıttığı ortadayken, kesinlikle modern kadının istediği şeyin folyo vurgusu olmadığını görmek mümkün.



Ünlülerin çoğuna bakın ve onlarda nadiren klasik bir folyo vurgusu görürsünüz. Balyaj ve ombre en çok tercih edilenlerdendir. Bu teknikler, tamamen ısmarlama bir görünüm için bireyin saç kesimi ve doğal saç büyüme modelleriyle ve saçtaki ton farklılıklarıyla ilerler. El boyaması nedeniyle; saç kesimi, cilt ve özelliklerinizi en iyi şekilde tamamlamak için yerleşmeler özel olarak seçilir. Böylece renklendirmek yerine gerçekten doğal görünüm elde edilir. Aynı zamanda çok hızlıdır, yani bu sandalyede uzun süre oturmanız gerekmediği anlamına gelir ve daha az bakım, daha az sıklıkta kuaföre randevusu anlamına gelir.

Balyaj Modelleri 2019

2019 boyunca balyaj konusunda ilham verecek saç modelleri tam karşınızda.

Amber Heard

Amber Heard’ın tek omuzlu bu saç modeli, altın sarısı bir vurgu ile daha da çarpıcı görünmesini sağlıyor.



Chrissy Teigen

Sanki güneşli bir tatilden yeni dönmüş gibi. Kumsalın sıcaklığı ve dalgaların sesini hatırlatan bir balyaj kullanım örneği.

Olivia Palermo

Daha mükemmel bir görünüm olamazdı. Hacimli dalgalar ve kıskanılacak bir balyaj kullanımı.

Jessica Alba Jessica Alba, girişimci, film yıldızı, anne ve daha yakın bir zamanda da yakaladığı başarılı güzellik görünümleriyle saç gurusu ünvanını da yakalamayı başardı. Alba’nın bu balyaj görünümü zamansız ve klasik bir kullanım. Olivia Wilde Balyaj aleminin prensesi Olivia Wilde, kestane vurgularıyla da daha çarpıcı bir ışıltıya kavuşmuş. Jessica Biel Jessica Biel bize yüzünü çerçevelemenin en güzel yolunu gösteriyor. Yüzüne en yakın kıvrımların sarıya boyanmış bu hali kesinlikle denenmeye değer. Rachel Bilson Güneş öpücüğü ışıltısı kesinlikle aradığımız görünümlerden biri. Rachel Bilson bu görünümüyle duygulara tercüman oluyor. Rihanna

Rihanna kökten uca kadar her yerinde bakır balyaj ile bu doğal görünümü yakalıyor. Kesinlikle çarpıcı ve göz alıcı.

Suki Waterhouse

İngiliz süpermodel, bu ince altın bronz balyaj kullanımı sayesinde karanlık saç köklerinin büyümesine de izin vermiş oluyor.

Poppy Delevingne

Doğal görünümlü sarışın olmanın sırrını bu görünümde yakalamak mümkün.

Rose Byrne

Avustralyalı aktrisin bob saç kesimine ekstra güç katan bal rengi vurgulara bayıldık.

Sarah Jessica Parker

SJP bu dramatik yarı esmer, yarı sarışın renkteki stiliyle imza görünümünü korumayı tercih ediyor.

Gisele Bündchen

Balyaj güneşin doğal olarak vuracağı saç tellerini vurgulamak içindir, bu da Gisele’in neden güneş öpücüğü tanrıçası gibi göründüğünü açıklar.