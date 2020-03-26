Evde geçirdiğimiz bu günleri eğlenceli hale getirmenin en büyük yolu kendinize zaman ayırmak. Peki hem bakım hem de rahatlatıcı bir spa hissini aynı deneyimde birleştirmeye ne dersiniz? Hem de evinizde!

İşte banyonuzda spa deneyimi yaşamanın 6 yolu!

Nefes alın ve nefes verin

Bu oldukça kolay görünebilir, ama sakinleştirici bir atmosfer yaratmak evde spa ortamı yaratmanın ilk adımdır. New York ve Chicago’daki AIRE Ancient Baths’ın pazarlama ve halkla ilişkiler müdürü Silvia Barnett, “Bu eşsiz rahatlatıcı deneyimi yaratacak ışığı, müziği, kokuyu; her bileşeni göz önünde bulundurmak önemlidir.” diyor. “Beş duyuya yaklaşıma odaklanıyoruz. Birkaç mum yakın, seçtiğiniz banyo tuzlarını kullanın ve yumuşak müzik çalın.” Epsom tuzu, karbonat, papatya çayı ve biberiye karışımı banyoda stresli cildi yatıştırır. Spotify veya Apple Music’te bir spa müzik istasyonu seçin ve ardından olabildiğince uzun süre meditasyon yapın.

evde spa keyfi yapmanız mümkün

Maske önemli

İster nemlendirme, ister peeling amaçlı olsun; maske olmayan bir spa düşünülemez. Bunun “evde kendin yap” versiyonu için, Joanna Vargas Salonları ve Cilt Bakımı kurucusu; ünlü cilt bakım uzmanı Joanna Vargas, bal, yoğurt ve avokado karıştırmayı öneriyor. Vargas, “Yoğurt laktik asit bileşeni olan bir anti-inflamatuardır, avokadoda çok sayıda B vitamini ve yağ asidi içerir, bu yüzden kuru havalarda cildinizi nemli tutar ve bal hidrasyonu arttırır,” diyor. Bonus puanlar için, maske cildinizde sihirli etkiler yaratırken; göz kapaklarınıza da dinlendirici etki için salatalık veya soğutulmuş papatya çayı poşetleri koyun.

Havlular

New York’taki Sisley-Paris butiğinin Baş Estetik Uzmanı Danielle Gamble, “Tüm hizmetlerimizi rahatlatıcı bir koku solurken nefes alma teknikleri ile başlatıp sonlandırmak gerekiyor.” diyor. “Bu gerçekten stresi azaltır. Burnunuzdan üç derin nefes alın, karnınızı doldurun ve ağzınızdan nefes verin.” Gamble yerel eczanelerde de bulabileceğiniz gül ya da lavanta yağını da öneriyor.

Gamble; Islak el havlularına bir ya da iki damla esansiyel yağ ekleyip; sıcak buharlı havlu yaratmak için 30 saniye mikrodalgaya atmanızı tavsiye ediyor.

Masaja başlayın

Faceroler gibi araçlar ya da yüz masajları ile kendinizi daha çok spa hissine kaptırabilirsiniz. “Orbital kemik çevresindeki basınç noktalarında bir mini lenfatik drenaj masajı yapmak gerçekten iyi ve rahatlatıcı hissettiri,” diyor Vargas. “Cilt bakım ürünleri ve serumlar ile masaj yaparken, yüzünüzde bir ‘J’ hareketi taklit edin.”

Kuru fırça kullanın

Vargas sık sık kuru fırça kullanıyor çünkü bu işlem ciltte elastikiyet ve kollajen üretimini uyarıyor. Ayakların üstlerinden başlayın ve kalbe doğru yukarı doğru fırçalayın. Kollarınızın arkasını ve sırtınızı unutmayın.

sosyal medya ile bağınızı kesin

Gücü kesin

Spa ya da kaplıca gibi yerlerde insanların gevşeme sağlamasının temel nedenlerinden biri, bağlantınızı kesmenizin gerektiresidir. Barnett, “AIRE’de uzayda cep telefonlarına veya kameralara izin vermiyoruz ve ışık ambiyansı sadece mumlardan geliyor” diyor. “Zaman duygusunu kaybetmeniz için tüm saatler de aynı. Zihnin gitmesine izin vermek önemli. Bununla birlikte, evde banyo yapıyorsanız, telefonunuzu bırakın.“