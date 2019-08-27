Biliyorsunuz ki 23 Ağustos itibariyle Güneş Başak burcunda! Hazır Güneş, toprak grubunun değişken burcu Başak burcuna geçmişken, bu burcun en öne çıkan stil ve hayatlarına dair detayları sizin için listeledik. İşte Başak burcu kadınının güzellik ve aşk sırları:

Stilleri

Zarif olduğu kadar gösterişli stile sahip olan Başak burcu kadınlarının anahtarı; dikkat çekici cesur aksesuarlar. Kimsenin takaya cesaret edemeyeceği aksesuarları kullanmayı seven Başak burcu kadınları; sıklıkla sıcak toprak tonlarını ve eğlenceli kesimleri tercih ederler. Bu burcun stiliyle öne çıkan ikonları Beyonce, Salma Hayek, Michelle Williams, Cameron Diaz ve Zendaya.

başak burcu kadınının stili

Stil ikonu: Beyonce

beyonce de bir başak burcu kadını

İmza kokunuz: Michael Kors 24K Brilliant Gold

Kadınsı ve baştan çıkarıcı stile sahip olan Başak burcu kadınları için 24K Brilliant Gold; mandarin, seksi çiçeksiler ve hafifçe artan odunsularla bezeli kokusuyla biçilmiş kaftan. Üstelik şişesiyle bile Başak burcu kadınının estetik anlayışını yansıtıyor.

başak burcu kadınına parfüm önerileri



Spor

Fiziksel özelliğiniz olarak en kolay kilo alabildiğiniz nokta, kalçalarınız. Keyfine düşkün ve hobilerinden hoşlanan bir burç olduğunuzdan spora zaman ayırmak sizin için zor olabilir. Aynı zamanda yaptığınız sporun sonuçlarını bir an önce görmeniz de motivasyonunuzun kırılmaması için oldukça önemli. Bir yandan da şehri turlayabileceğiniz için tempolu yürüyüş tam size göre.

başak burcu kadınına spor önerileri

Dekorasyon

Dekorasyonda ağırlıklı olarak sıcak bej tonlarından hoşlanan Başak burcu kadınları için rahatlık kadar pratiklik de ön planda. Fazla toz yapmayacak, kolay temizlenebilecek objeler ve şık detaylar onlar için önemli.

başak burcu dekorasyon stili



Seyahat

Damak tadına ve tarihe meraklı Başak burcu kadınları için İtalya’dan daha harika bir seçenek olabilir mi? Güzel lezzetleri tadarken sıcak insanlarla tanışıp tarihe yakından bakma şansı elde edeceğiniz İtalya; belki de yaşamanız gereken yer!

başak burcu seyahatte nasıldır?

Makyaj

Makyaj konusunda değişik ve cesur detaylar deneseniz de tek bir vazgeçilmeziniz var o da nude rujlar! Toprak grubu olduğunuz için başarıyla taşıdığınız ve sizinle özdeşleşen nude rujların dışında siyah göz kalemi de sevdikleriniz arasında.

başak burcu makyaj stili

Renkler

Bir toprak grubu olarak sıcak renklerden hoşlanan Başak burcu kadınları özellikle kahve tonlarını tercih etmeli. Şanslı renkleri ise hardal sarısı ve şarap rengi.

başak burcunun renkleri

Aşk

Tam bir “aşk” kadını olan Başak burcu kadınları, aşk hayatlarında sonbaharın huzurunu yaşamak isterler. Hep “o” kişinin arayışında olan Başak burcu kadınları ilişkide her zaman dominant rolü üstlenecektir. Aile kurmaya ve çocuklara oldukça ilgili olan Başak burcu kadınları için huzur; sevgi dolu bir yuva olacaktır.

başak burcu kadını aşk hayatı

Yeme-İçme:

Daha önce de damak tadına düşkün olduğundan bahsettiğimiz Başak burcu kadınları için akşam yemeğinden çok; gün içerisinde sıcak bir çay ya da kahve eşliğinde yenilecek tatlılar ve çöreklerden hoşlanacaktır. Onlar için görsellik de oldukça önemli olduğundan, tabii ki görüntüsü en iştah açıcı besinleri tercih edecektir.

başak burcu yeme-içme önerileri

Yatırım ve Para

Toprak grubu burcu olduğundan dolayı; tıpkı Boğa ve Oğlak gibi eli sıkı burçlar arasında gösterilen Başak burçlarının para harcaması için o şeye gerçekten ihtiyaçları olduğunu düşünmeleri gerekir. Savurgan olmayan Başak burçları, bununla birlikte paraya biriktirerek değil yatırımlarla kavuşurlar. Onlar için doğru yatırımlar önemlidir. Parasını ise kendisi için değil, sevdikleri için harcamaktan hoşlanır.

başak burcu için yatırım önerileri

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