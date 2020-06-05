Batık Tüy Problemine Etkili Çözümler

Batık tüyler cilt bakımı esnasında can sıkıcı boyutlara ulaşabiliyor. Uzamaya fırsat bulamayarak deri altında adeta sıkışan ve uzama yönü değişen bu tüyler, bazen küçük siyah bir nokta olarak, bazen de bakterilerin etrafında birikmesi ile küçük iltihaplı sivilceler şeklinde karşımıza çıkıyorlar. Her ne şekilde olursa olsun özellikle yaz aylarında bir kabusa dönüşebiliyorlar.

Özellikle bacak ve koltuk altı gibi sürtünmeye elverişli alanlarda sıkça rastladığımız batık tüyler için araştırdığımız çözümler bakım rutininizi oldukça kolaylaştıracak!

Önemli not: Tüm bu önereceğimiz batık tüy çözümlerini hijyene özen göstererek temiz el ve steril malzemelerle uygulamalısınız. Ayrıca büyük ölçekli batık tüy sorunları için bir dermatolog yardımı almanız en doğrusu. Çünkü iltihap oranının arttığı durumlarda antibiyotik tedavi uygulaması gerekebilir. Kendiniz sorunu çözmeye kalktığınız takdirde cildinizde geri dönüşü olmayan lekeler oluşabilir.

İşte batık tüylerden kurtulmak için yapmanız gerekenler:

Bölgesel peeling

Batık tüy alanında herhangi bir tahriş, şişlik ya da iltihap yoksa en etkili çözüm sadece o tabakanın üzerine bölgesel bir peeling uygulamak olacak. Banyoda bir lif kullanarak ya da sadece batık tüyler için kullanacağınız yumuşak fırçalı bir diş fırçası ile o alanı fırçalayabilirsiniz. Batık tüy biraz daha derindeyse içeriğinde salisilik asit, glikolik asit veya retinoid gibi kimyasal eksfoliyatörler bulunan ürünler kullanarak ölü hücrelerin zamanla cildin yüzeyine çıkmasını sağlayabilirsiniz.

BAtık tüylere etkili çözümler

İğne ve cımbız ile batık tüyü çıkarma

Derinde olan, çoklu ve iltihaplı batık tüyler için muhakkak bir dermatologtan yardım almalısınız. Ancak cilt yüzeyine yakın tek bir tüy gözünüze çarpıp duruyorsa bazı önlemler ile kendiniz çıkarabilirsiniz. Bir iğnenin ucunu üzerindeki olası mikropları öldürmek için kısa bir süre ateşe tutun. Ardından batık tüyün olduğu bölgeyi iğnenin ucuyla nazik hareketlerle iterek tüyün ucunu bulun. Daha sonra temiz ve konik uçlu bir cımbız ile tüyü çekin. Tüyü çektikten sonra cildinizdeki o bölgeyi temizlemeyi ihmal etmeyin.

Sıcak kompres

İltihaplı ve şişmiş bir batık tüy söz konusuysa sıcak bir kompres sizi rahatlatacaktır. İltihabın kendi kendine geçmesi için temiz bir bezi sıcak suya batırarak kısa bir süre cildinizi yakmamak için soğumasını bekleyin. Ardından bezi sıkın ve batık tüy bölgesinin üzerinde maksimum 15 dakikaya kadar bekletin. Böylece iltihap kendiliğinden yok olacak ve batık tüy cilt yüzeyine çıkacak.

batık tüylerden kurtulmanın yolları

Batık tüyler için en iyi epilasyon yöntemi nedir?

Vücudun tüylerden arındırılması yani epilasyon işlemleri pek çok çeşide ayrılıyor. Ağda, cımbız gibi kökten çözümlerin yanında, tüyleri kesen ve kısaltan tıraş, tüy dökücü kremler de sık tercih edilen acısız seçeneklerden. Daha kalıcı yöntemler içinse lazer epilasyon tercih ediliyor. Peki bu seçeneklerden hangisi batık tüyler için en etkili yöntem?

Uzmanlar lazer epilasyonun tüm kıl folikülünü yok ettiği için batık tüylerin ortaya çıkmasını önlemede en etkili yöntem olduğu konusunda hemfikir.

Lazer haricinde, özellikle yaz aylarında ağda için tüylerin uzamasını beklemek imkansız olabiliyor. Bunun için en sık başvurulan yöntem de tıraşa yönelmek oluyor.

Peki tıraş yaparken batık tüy oluşumunu engellemek için neler yapmak gerekir?

Tıraş öncesinde cildinizi antiseptik içeren bir cilt temizleme ürünüyle temizleyin. Cilt yüzeyinde bakteri olmaması tıraş sonrası batık oluşumunu engelleyecektir. Ardından tüylerinizi yumuşatmak ve tıraş işlemini kolaylaştırmak için tıraş kremi kullanın. Her tıraş darbesinden sonra bıçağı durulayın.