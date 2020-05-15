Bayram Şıklığı Desa’da
Sezonun yükselen trendlerini tasarımlarıyla buluşturan Desa, yüzde 40’a varan indirim kampanyası ile bayram alışveriş keyfinizi ikiye katlıyor.
Kalite ve trend vurgusunu koleksiyonlarında başarı ile yakalayan Desa, yüzde 40’a varan indirim imkanı ile sizlere en şık bayram hediyesini armağan ediyor.
Ayakkabı, aksesuar, deri giyim ya da çanta… İster kendinize isterseniz de sevdiklerinize bayram hediyesi almak istiyorsanız Desa’nın bu kampanyasını kaçırmayın.
www.desa.com.tr adresinden yapacağınız alışverişlerde sepette yüzde 40’a varan indirim imkanı sizleri bekliyor.