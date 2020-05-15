Bayram Şıklığı Desa’da

Sezonun yükselen trendlerini tasarımlarıyla buluşturan Desa, yüzde 40’a varan indirim kampanyası ile bayram alışveriş keyfinizi ikiye katlıyor.

Kalite ve trend vurgusunu koleksiyonlarında başarı ile yakalayan Desa, yüzde 40’a varan indirim imkanı ile sizlere en şık bayram hediyesini armağan ediyor.

Ayakkabı, aksesuar, deri giyim ya da çanta… İster kendinize isterseniz de sevdiklerinize bayram hediyesi almak istiyorsanız Desa’nın bu kampanyasını kaçırmayın.

www.desa.com.tr adresinden yapacağınız alışverişlerde sepette yüzde 40’a varan indirim imkanı sizleri bekliyor.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için