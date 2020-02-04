Beauty Pillow Anti Aging Yastık ile Güzellik Uykusuna Dalın

Beauty Pillow Anti Aging Yastık ile güzellik uykusu gerçek oldu

Beauty Pillow Anti Aging Yastık, şimdi SKIN+ teknolojisi ile birleşiyor! Yastığınız siz uyurken gece bakımınızı üstleniyor ve cildinizi onararak güzelleştiriyor.

Fransız dermatologlar ve kozmetik uzmanları tarafından geliştirilen Beauty Pillow Anti Aging Yastık, yaşlanma karşıtı teknolojisi ile zamanla uykunun neden olduğu yüz kırışıklıklarını önleyerek, daha uzun yıllar gergin bir cilde sahip olmanızı sağlıyor. Beauty Pillow, sıradan bir yastıkta uyurken oluşabilecek şişlikleri ve ezilmeleri önleyen ve yüzün doğal hatlarına uyum sağlayan tasarımıyla zamanı sizin için durduruyor.

Beauty Pillow Anti Aging Yastık

Neden Beauty Pillow Anti Aging Yastık?

Ortopedistlerin uzmanlığıyla geliştirilen Beauty Pillow, aynı zamanda uyku sırasında fizyolojik olarak doğru vücut pozisyonunu sağlayan ortopedik bir yastık. Boyun düzleşmesi ve boyun fıtığı şikayetlerine sahip insanlar için ideal.

SKIN+ teknolojisi ile yastığınız gece boyunca sizin güzelliğiniz için çalışıyor

Cilt bakımında yepyeni bir dönem başlıyor. Patentli bir teknoloji olan SKIN+ ile onlarca farklı krem kullanmaya ve ayna karşısında uzun saatler harcamaya ihtiyaç duymayacaksınız.

SKIN+, yaşlanmanın neden olduğu cilt hücresi hasarlarını önleyip, bunları onarıyor. Beauty Pillow gece boyu bakımınızı üstlenerek, cilt hücrelerinizin gençleşmesini tetikliyor. Bununla birlikte cildin nem seviyesi, yumuşaklığı ve pürüzsüzlüğünü sağlamasına yardımcı oluyor.