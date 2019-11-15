Beauty Studio by Watsons Kanyon’da Açıldı!

Watsons, göz alıcı bir kişisel bakım ve güzellik deneyimi için herkesi Beauty Studio by Watsons’a bekliyor!

Türkiye’nin önde gelen güzellik ve kişisel bakım ürünleri zincirlerinden Watsons, manikür, oje, kalıcı oje, nail art, el bakımı, kaş şekillendirme, makyaj, saç şekillendirme ve maske gibi birçok kişisel bakım ve güzellik uygulaması sunduğu Beauty Studio by Watsons’ı tüketicileri ile buluşturdu.

Beauty Studio by Watsons

İlk olarak Kanyon AVM’deki Watsons mağazasında hizmet vermeye başlayan Beauty Studio by Watsons, Watsons’ın İzmir Kıbrıs Şehitleri mağazasında da bakımından ödün vermeyen tüketicileriyle buluştu. Çok yakında Ankara’da da güzellik tutkunları ile buluşacak. Beauty Studio by Watsons’ın hizmetlerinden yararlanmak isteyen müşterilerin hizmet almak istedikleri mağazayı aramaları ya da doğrudan mağazayı ziyaret ederek randevu almaları yeterli.

Güzelliğin değişmeyen adresi Watsons ile tepeden tırnağa bakım!

Watsons saç uzmanları, makyaj sanatçıları, profesyonel sertifikalı maniküristleri ve kaş uzmanları tarafından uygulanan servisler; avantajlı tanışma fiyatları ile güzellik ve kişisel bakımdan vazgeçemeyenleri bekliyor.

Oje, kalıcı oje, nail art gibi uygulamalar 7.5 TL ile 60 TL; el bakım uygulamaları ise 5 TL ile 40 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Kaş ve yüz uygulamaları 7.5 TL ile 30 TL, makyaj uygulamaları 50 TL ile 250 TL, saç uygulamaları ise ortalama olarak 20 TL tutarındaki uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

*Beauty Studio by Watsons’ın güzellik servisi fiyatları Watsons Card’a özeldir.

Beauty Studio by Watsons Güzellik Hizmetleri

Oje & Kalıcı Oje: Klasik oje sürme, kalıcı oje uygulama el, kalıcı oje uygulama ayak, kalıcı oje çıkarma işlemi, törpü + klasik oje sürme

Nail Art: Nail Art tek tırnak uygulama, kalıcı oje Metalik Glam Nail Art tüm tırnak uygulama, taş full tırnak uygulama, takma tırnak uygulama

El Bakımı: Spa manikür, SOS el bakımı, Törpü(El&Ayak)

Kaş & Yüz Uygulamaları: Kaş alımı, kaş tasarımı, dudak üstü alımı, çene alımı, yüz alımı

Makeup Studio Makyaj Uygulamaları: Günlük makyaj, gece makyajı, gelin makyajı, günlük takma kirpik uygulaması

Saç Uygulamaları: Düz fön, dalgalı – kırık fön, maşa, toplama, saç örgüsü, kısmi geçici renkli boya

Maske Uygulaması: Watsons mağazalarından alınan seçili maskelerde Watsons Güzellik Artisti tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Hizmetler hakkında daha detaylı bilgi için www.watsons.com.tr ‘yi ziyaret edebilirsiniz.