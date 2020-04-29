Bella Hadid, Face Time Üzerinden Marka Yüzü Oldu

Simon Porte Jacquemus gibi sosyal medyayı nasıl yöneteceğini çok iyi biliyor. 2018’den bu yana koleksiyonları kadar, küçük Le Chiquito çantası ve devasa La Bomba şapkasıyla ile dünyayı fırtınası altına alan Jacquemus, endüstrideki en çok aranan markalardan biri haline geldi.

Fransız tasarımcı, en son kampanyası için ise Bella Hadid ve Euphoria dizisinin oyuncusu Barbie Ferreira’a ile “Jacquemus at Home” adlı bir FaceTime fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Markanın, güneş gözlüklerinden çantalara kadar her şeyi içeren İlkbahar / Yaz 2020 koleksiyonu özel parçalara sahip. Simon’un kendisi ve fotoğrafçı Pierre-Ange Carlotti, kampanya çekimleri için çalışan isimlerdendi. Koronavirüs döneminde, markalar koleksiyonlarını sergilemek için daha yaratıcı yöntemlere adapte oldular ve Jacquemus bu konudaki en iyi örneklerden oldu.

Aşağıdaki karelerden kampanya çekimine göz atabilirsiniz.