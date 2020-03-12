Ben Affleck ve Ana de Armas Arasında Yeni Bir Aşk Doğdu
Deep Water filminde bir arada rol alan Ben Affleck ve Ana de Armas; artık ilişkilerini saklama gereği duymuyor!
Geçtiğimiz hafta Havana,Küba’da birlikte görüntülenen çift bu hafta ise Costa Rica tatilleriyle objektiflere yansıdı.
İkiliyi gören görgü tanıkları; “Kuşkusuz ki onlar bir çift. Öpüşüyorlar, sarılıyorlar ve sürekli el eleler. Birbirlerine hayran şekilde bakıyorlar ve birbirlerinin fotoğraflarını çekiyorlar. Her ikisi de çok mutlu ve keyifli görünüyor. Özellikle Affleck kuşkusuz ki Ana’ya aşık.” şeklinde konuştu.
Entertainment Tonight’a konuşan başka bir kaynak ise “Plajdaki evlerini dinlenmek için kullanıyorlar. Hava aşırı derecede sıcak bu yüzden günü evde geçirip, her akşam üstü gün batımında kumsalda yürüyorlar ve çok mutlu görünüyorlar. ” şeklinde ekliyor.
Ben Affleck ve Ana De Armas ise ilişkileri hakkında henüz konuşmadı.
İkili, Deep Water adlı psikolojik gerilim filminde bu sonbhaarda evli bir çift olarak beyazperdede yer alacaklar.
Affleck Jennifer Garner’la boşanması sonrası SNL prodüktörü Lindsay Shookus ile bir dargın bir barışık süren ilişkisini iki yılın ardından sonlandırmıştı.